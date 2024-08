Volley, l’Italia liquida la Slovenia agli Europei U20: Tommaso Barotto impetuoso

L’Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-0 (25-23; 25-18; 25-19) e ha così infilato la seconda vittoria consecutiva agli Europei Under 20 di volley maschile dopo la battuta d’arresto rimediata all’esordio contro Israele. La nostra Nazionale occupa così il terzo posto nel girone con due successi (sei punti), alle spalle di Bulgaria e Israele (tre affermazioni e nove punti).

Soltanto le prime due classificate del raggruppamento accederanno alle semifinali, gli azzurri sono all’inseguimento e lo scontro diretto in programma tra due giorni contro i bulgari sarà sostanzialmente decisivo in ottica ammissione alla fase a eliminazione diretta. I ragazzi di coach Michele Zanin dovranno poi incrociare anche Cechia, Grecia e Scozia.

L’Italia ha controllato agevolmente la situazione nella partita odierna andata in scena ad Arta (Grecia), trascinata da un travolgente Tommaso Barotto (20 punti, 3 muri, 59% in fase offensiva). In luce anche Lorenzo Magliano (9 punti, 2 muri) e Alessandro Bristot (8 punti) sotto la guida di Giacomo Selleri. Da annotare anche i sei punti di Gioele Taiwo, tre marcature per Marco Valbusa che ha sostituito Pardo Mati dopo i primi due parziali. Tra le fila della Slovenia il migliore è stato Jaka Cestnik (11).