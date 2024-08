Volley, l’Italia ha un futuro importante anche verso Los Angeles 2028: tanti giovani in rampa di lancio

L’Italia che ha chiuso al quarto posto i Giochi di Parigi nel volley maschile ha un grande futuro davanti a sè. Il gruppo è molto giovane e di qualità e difficilmente ci saranno rivoluzioni ma qualcosa, tra i giovani azzurri, si sta muovendo e qualche nome è già nel taccuino degli addetti ai lavori. Tralasciando i vari Luca Porro, Alessandro Bovolenta o Gabriele Laurenzano che, giovanissimi, hanno già fatto parte di questa spedizione e potranno dire la loro nei prossimi anni, vediamo quali giocatori potrebbero emergere da qui a quattro anni.

Al centro il nome più interessante è quello di Mati Pardo, 203 centimetri, classe 2006, lo scorso anno in serie A2 a Santa Croce e dalla prossima stagione in forza a Modena in Superlega. Toscano di Grosseto, Pardo è al debutto nella massima serie dopo aver giocato in B, A2 e A3 rispettivamente con le maglie di Grosseto dove è nato e cresciuto, Santa Croce e Brugherio. E’ stato nominato miglior centrale d’Europa con la Nazionale italiana Juniores con cui ha vinto l’Europeo di categoria nel 2022.

Un altro giocatore dal possibile futuro radioso è il nuovo opposto di riserva di Milano, Tommaso Barotto. Due volte campione d’Italia Under 17 e due volte insignito del titolo di miglior giocatore d’Italia, Tommaso Barotto, 213 centimetri di altezza, ha conquistato anche l’argento nazionale Under 19. Durante la sua carriera in A3 (Gamma Chimica) e in A2 (Delta Group), ha totalizzato quasi mille punti, precisamente 912. Grazie alle sue doti fisiche, Barotto rappresenta il tipico giovane destinato a brillare sui palcoscenici più prestigiosi del volley. Il suo ingresso in SuperLega con una squadra di alto calibro come Allianz Milano è un gradino importante da salire per il giovane giocatore veneto.

Il martello ricevitore in rampa di lancio potrebbe essere Alessandro Bristot, 19 anni, che ha completato il suo percorso formativo nel settore giovanile del Trentino e ha giocato tre stagioni di Serie B con l’UniTrento Volley ed entrerà ufficialmente a far parte del roster dell’Itas Trentino in SuperLega a partire dalla prossima stagione. Nella scorsa stagione, oltre a essere un elemento chiave della squadra Juniores, che è arrivata vicina alla promozione in Serie A3 grazie ai suoi 371 punti in 27 partite, Bristot ha avuto l’opportunità di mettersi in luce anche durante gli allenamenti con Fabio Soli. Esordiente in Serie A3 nel 2020 a soli quindici anni con l’UniTrento, Bristot è un giocatore tecnico, esplosivo e completo, qualità che ha mostrato anche nelle Nazionali Giovanili. Con le rappresentative azzurre ha conquistato due medaglie d’Oro e tre d’Argento, accumulando preziosa esperienza a livelli elevati.

Qualcosa si muove anche nel ruolo di libero. I due elementi più interessanti che il prossimo anno giocheranno in Superlega sono Luca Loreti e Pietro Bonisoli. Luca Loreti indosserà la maglia della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per le prossime quattro stagioni. Nato nel 2005 e alto 190 centimetri, Loreti nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie A2 con il Kemas Lamipel Santa Croce, accumulando 51 presenze e 126 set, di cui 98 nell’ultima stagione, con 631 ricezioni effettuate. Considerato una giovane promessa del volley italiano, Loreti ha già conquistato il titolo di Campione Europeo Under 18. Recentemente, nella competizione Wevza, dove l’Italia Under 20 ha ottenuto il secondo posto, è stato insignito del premio MVP come miglior libero. Inoltre, ha ricevuto il riconoscimento come miglior libero alle finali nazionali Under 17, giocate con la Fenice. Originario di Roma e cresciuto tra Tor Sapienza e la Fenice, Luca Loreti ha iniziato il suo percorso nel volley proprio a Tor Sapienza.

Pietro Bonisoli, classe 2005, ha avuto modo già di mettersi in evidenza in Superlega dove ha accumulato ben 25 presenze nelle ultime due stagioni con la maglia di Verona, che indosserà anche nella prossima stagione. In Nazionale è stato argento agli EYOF Under 19 l’estate scorsa e parteciperò agli Europei Under 20 in programma a fine mese.