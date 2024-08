Volley, l’Italia festeggia l’oro olimpico con la maglia di Alice Degradi! L’omaggio all’infortunata

Alice Degradi era stata convocate per le Olimpiadi di Parigi 2024: il CT Julio Velasco aveva selezionato la schiacciatrice per fare parte del gruppo che avrebbe disputato i Giochi, ma purtroppo l’attaccante non ha mai potuto iniziare la propria avventura nella capitale francese. Un infortunio l’ha privata della possibilità di scendere in campo alla South Paris Arena e di contribuire alla conquista della medaglia d’oro, venendo sostituita da Loveth Omoruyi.

Le sue compagne di squadra l’hanno però voluta omaggiare: appena vinta la finale contro gli USA con uno schiacciante 3-0, il gruppo si è compattato per esultare ed è spuntata la maglia numero 2 con il nome di Degradi. Anna Danesi e compagne non si sono dimenticate del martello che sarebbe stato lì con loro se il destino non fosse stato così avverso: un ricordo doveroso, e sinonimo della grande compattezza in seno a questa squadra che oggi è entrata per sempre nel mito dello sport tricolore.

Alice Degradi si era infortunata lo scorso 11 luglio a Firenze durante un allenamento e tre settimane fa si è operata per ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La rivedremo in campo durante l’autunno in occasione del campionato di Serie A1, con la speranza di ammirarla prontamente in forma.