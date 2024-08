Volley, l’Italia apre gli Europei U20 con una sconfitta: azzurri ko contro Israele

L’Italia ha aperto con una sconfitta la propria avventura agli Europei Under 20 di volley maschile. Gli azzurri sono stati battuti da Israele con un secco 3-0 (25-18; 25-21; 25-23) ad Arta (Grecia), subendo per larghi tratti il gioco degli avversari e non riuscendo a concretizzare un vantaggio di 8-4 nel primo set e di 16-14 nel secondo parziale.

Tra le fila della formazione guidata da coach Michele Zanin soltanto Tommaso Barotto è andato in doppia cifra (16 punti), affiancato da Pardo Mati (8 punti, 3 muri), Alessandro Bristot (5) e Gioele Taiwo (5) nel sestetto completato da Lorenzo Magliano (4) e dal libero Luca Loreti. A trascinare Israele sono stati Shay Liberman (22 punti) e Dovydas Grybauskas (10).