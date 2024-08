Volley, la Polonia rimonta la Slovenia e vola in semifinale alle Olimpiadi. Leon e Kurek scatenati

La Polonia è la prima semifinalista nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Campioni d’Europa, secondi nel girone alle spalle dell’Italia (i Campioni del Mondo hanno regolato i grandi rivali per 3-0), hanno sconfitto la Slovenia per 3-1 (25-20; 24-26; 25-19; 25-20) nel primo incontro a eliminazione diretta, regolando i balcanici che si presentavano baldanzosi dopo aver surclassato la Francia detentrice del titolo a cinque cerchi di fronte al proprio pubblico.

I biancorossi hanno dominato il primo set, nel secondo parziale hanno sprecato un interessante vantaggio di 23-21, terza frazione a senso unico, nel quarto set si sono fatti recuperare da 18-14 a 18-18 prima di un eccellente rush finale. I ragazzi di coach Nikola Grbic se la dovranno ora vedere con la vincente di USA-Brasile, mentre dall’altra parte del tabellone sono in programma Italia-Giappone e Francia-Germania.

Prova eccezionale da parte dello schiacciatore Wilfredo Leon (20 punti, 5 ace) e dell’opposto Bartosz Kurek (19 punti), in doppia cifra anche il centrale Jakub Kochanowski (10) affiancato in reparto da Mateusz Bieniek (7) sotto la regia di Marcin Janusz. Alla Slovenia non sono bastati gli attaccanti Tine Urnaut (13 punti) e Klemen Cebulj (16), 9 marcature a testa per Toncek Stern e Jan Kozamernik.