Volley, la Polonia firma la rimonta da finale olimpica: USA ko al tie-break, Leon stellare. Ora Italia o Francia?

La Polonia è la prima finalista del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Campioni d’Europa hanno sconfitto gli USA per 3-2 (25-23; 25-27; 14-25; 25-23; 15-13) e si sono così guadagnati il diritto di disputare la finale per l’oro contro la vincente del confronto tra Italia e Francia (stasera ore 20.00).

I biancorossi hanno dominato il primo set (+4 fin dalle prime battute, salvo un tentativo di rimonta degli americani che hanno annullato tre set-point), la compagine a stelle e strisce è riuscita a imporsi di forza nella seconda frazione per poi inscenare un terzo parziale a senso unico. Gli USA volano sul 2-1 e 12-9, poi sul 20-18 potrebbero piazzare il colpo del ko ma lo falliscono e la Polonia completa la rimonta prima di giganteggiare nel tie-break.

La Polonia giocherà la finale olimpica per la seconda volta nella storia dopo quella vinta a Montreal 1976 contro l’Unione Sovietica. Prova straripante della stella Wilfredo Leon (26 punti, 2 muri, 2 ace) affiancato di banda da Tomasz Fornal (13), l’opposto Bartosz Kurek ha messo a segno 11 punti, in doppia cifra anche il centrale Norbert Huber (15) spalleggiato da Jakub Kochanowski sotto la regia di Marcin Janusz. Agli USA non sono bastati il bomber Matt Anderson (24 punti) e il martello Aaron Russell (20), in doppia cifra anche lo schiacciatore Thomas Jaeschke (10) e il centrale Max Holt (12).