Volley, la Cina liquida la Serbia: l’Italia rischia di beccare Boskovic e Guidetti ai quarti delle Olimpiadi!

La Cina ha sconfitto la Serbia per 3-1 (21-25; 25-20; 25-22; 29-27) nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, recuperando dopo aver perso il primo set e avendo la meglio in una serratissima lotta al tie-break nella quarta frazione, dove le balcaniche non hanno comunque mai avuto un’occasione per trascinare la contesa al tie-break. Le asiatiche hanno così conquistato il terzo successo nella capitale francese e hanno conquistato il primo posto nella Pool A, precedendo gli USA (due successi) e proprio la Serbia (una sola affermazione, quella contro la Francia).

Le Campionesse del Mondo si sono comunque qualificate ai quarti di finale come miglior terza classificata e potrebbero essere l’avversaria dell’Italia ai quarti di finale: se infatti la nostra Nazionale dovesse chiudere al secondo posto nella classifica combinata, Anna Danesi e compagne incroceranno la corazzata di Tijana Boskovic e coach Giovanni Guidetti. Per evitare le detentrici del titolo iridato, che tra l’altro eliminarono l’Italia nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, bisognerà sperare in un risultato favorevole da Brasile-Polonia, in programma questa sera alle ore 21.00.

La Cina ha giganteggiato a muro (12 a 9) ed è risultata migliore al servizio (6 ace contro 4). Prova maiuscola da parte di Yingying Li, autrice di 28 punti e ben spalleggiata da Yuanyuan Wang (11 punti, 3 muri) e Xiangyu Gong (17 punti), la stella Zhu Ting ha messo a segno sette punti. Alla Serbia non è bastata la surreale prestazione di Tijana Boskovic, che ha messo a segno 39 punti e che è stato il baluardo di un sestetto spesso altalenante e non al livello dei giorni migliori.