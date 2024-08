Volley, Italia prima nella classifica combinata alle Olimpiadi! Tds n. 1 nel tabellone finale

L’Italia ha conquistato il primo posto nella classifica combinata del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, grazie alle tre vittorie ottenute nella Pool B contro Brasile (3-1), Egitto (3-0) e Polonia (3-1). Gli azzurri hanno chiuso con tre successi e nove punti, precedendo così gli USA (primi nella Pool C con tre affermazioni e otto punti) e la Slovenia (prima nella Pool A con tre sigilli e otto punti). A seguire le seconde classificate: Francia, Germania e Polonia ordinate in base a numero di vittorie, punti, quoziente set e quoziente punti. Settimo e ottavo posto sono per le due migliori terze classificate, ovvero Brasile e Giappone.

Si è così delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta: la prima incrocerà l’ottava, la quarta se la dovrà vedere con la quinta, la seconda sfiderà la settima, la terza affronterà la sesta. L’Italia scenderà in campo contro il Giappone per meritarsi la qualificazione alla semifinale da giocare contro la vincente di Francia-Germania. Gli USA si sono invece meritati il rovente testa a testa contro il Brasile, che mette in palio lo scontro diretto con la vincente di Slovenia-Polonia.

CLASSIFICA COMBINATA VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024