Volley, Italia nel tempio dello sport: la maglia di Paola Egonu e il pallone della finale al Museo Olimpico

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, rendendosi protagonista di un percorso davvero strabiliante caratterizzato dalle vittorie su Serbia (Campionesse del Mondo), Turchia (Campionesse d’Europa) e USA (Campionesse Olimpiche a Tokyo 2020) nella fase a eliminazione diretta. Le ragazze del CT Julio Velasco sono state impeccabili nella capitale francese e hanno regalato al Bel Paese il primo titolo a cinque cerchi della storia nella pallavolo.

L’impresa firmata in terra transalpina è stata particolarmente apprezzata anche al di fuori dei confini nazionali, tanto che il pallone della finale dei Giochi, firmato da tutte le azzurre, sarà conservato al Museo Olimpico di Losanna. Nel tempio dello sport mondiale, dove si trovano pezzi che hanno fatto la storia, verrà custodita anche la maglia autografata di Paola Egonu, MVP delle Olimpiadi. Si tratta di un riconoscimento prestigioso per lo sport italiano, l’ultimo ingresso era stato il custome indossato da Gregorio Paltrinieri proprio a Parigi.

“La pallavolo è uno degli sport storici nel programma olimpico, capace di suscitare emozioni incredibili sia per gli atleti che per gli spettatori, grazie a prestazioni uniche e partite indimenticabili – afferma Angelita Teo, Direttrice del Museo Olimpico – Siamo molto orgogliosi di ricevere questi oggetti iconici dalla squadra italiana, che ringraziamo. Non vediamo l’ora di esporli al museo”.

“Siamo felici di poter far parte della grande famiglia olimpica; essere presenti fisicamente nel museo di Losanna è motivo di orgoglio per tutti noi – continua Giuseppe Manfredi, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo – Le ragazze si sono rese protagoniste di un’impresa storica che rimarrà negli annali della nostra disciplina e dei Giochi Olimpici stessi”.