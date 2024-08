Volley, Italia in finale con le donne per la prima volta alle Olimpiadi. I precedenti maschili, Velasco fa doppietta

L’Italia affronterà gli USA nella finale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andrà in scena domenica 11 agosto (ore 11.00) alla South Paris Arena. Le azzurre scenderanno in campo per sfidare la corazzata americana, che trionfò tre anni fa a Tokyo, e cullare il sogno di conquistare la medaglia d’oro. La nostra Nazionale non aveva mai superato lo scoglio dei quarti di finale (quattro eliminazioni in passato), questa volta è riuscita nell’obiettivo primario e poi si è meritata anche l’accesso all’atto conclusivo.

Di sicuro arriverà la prima medaglia a cinque cerchi per la pallavolo femminile alle nostre latitudini, ma l’auspicio è che sia del metallo più pregiato. Sarà la prima finale della storia per le donne del Bel Paese, ma in passato l’Italia ha già giocato tre atti conclusivi con gli uomini, purtroppo tutti persi: si cercherà di invertire la rotta e di fare risuonare l’Inno di Mameli per la prima volta nella storia, ancora una volta ci sarà il CT Julio Velasco a cercare di entrare nella storia.

Il Guru era presente 28 anni fa: la finale di Atlanta 1996 contro l’Olanda fa malissimo ancora oggi, quel tie-break risolto 17-15 in favore dei tulipani ha impedito alla Generazione di Fenomeni di consacrarsi dopo due trionfi consecutivi ai Mondiali. Nelle altre due occasioni è sempre stato il Brasile a spezzare i sogni di gloria dell’Italia: 3-1 ad Atene 2004 e 3-0 a Rio 2016. Nel medagliere si annoverano anche i bronzi maschili di Los Angeles 1984, Sydney 2000 e Londra 2012.

FINALI ITALIA VOLLEY ALLE OLIMPIADI

Atlanta 1996: Italia vs Paesi Bassi 2-3

Atene 2004: Italia vs Brasile 1-3

Rio 2016: Italia vs Brasile 0-3