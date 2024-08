Volley, Italia da brividi ai Mondiali U17: annulla 2 match-point, rimonta l’Iran e vola in semifinale

L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali Under 17 di volley maschile, sconfiggendo l’Iran per 3-2 (20-25; 25-18; 21-25; 27-25; 15-9) in un avvincente ed estremamente equilibrato quarto di finale andato in scena a Sòfia (Bulgaria). La nostra Nazionale si è resa protagonista di una splendida rimonta, recuperando da 1-2 e 22-24 dopo aver annullato due match-point nella quarta frazione. Gli azzurri hanno mostrato i muscoli quando erano con le spalle al muro, sono riusciti a risalire la china e si sono guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella prima rassegna iridata dedicata a questa categoria di età.

L’Italia tornerà in campo nella giornata di domani (venerdì 30 agosto, orario da definire) per affrontare la vincente del confronto tra Brasile e Cina Taipei: tutto lascia presagire a uno scontro da favola con la compagine verdeoro, a rinverdire una grande classica della pallavolo internazionale anche se in un appuntamento giovanile. Quella odierna è la quinta affermazione consecutiva da parte dei ragazzi di coach Luca Leoni dopo le tre ottenute nella fase a gironi (Cuba, Porto Rico, Argentina) e quella negli ottavi di finale contro il Messico. Dall’altra parte del tabellone sono previsti i quarti di finale Argentina-Egitto e Belgio-Spagna.

L’Italia è stata trascinata dagli attaccanti Manuel Zlatanov (25 punti, 2 muri), Federico Argano (15 punti, 2 muri) e Francesco Crosato (12 punti, 3 muri). In doppia cifra anche il centrale Martino Bigozzi (10 punti, 4 muri, 2 ace) affiancato in reparto da Jacopo Tosti (7 punti) sotto la regia di Pietro Valgiovio (4 punti, 2 muri, 2 ace). All’Iran non sono bastati Mohammad Raouf (15 punti) e Armin Asiaei (14 punti).