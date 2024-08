Volley femminile, Monica De Gennaro: “Abbiamo ottenuto un risultato storico, ma non vogliamo fermarci”

Con il pensiero a domani. Messa in archivio la vittoria dai connotati storici contro la Serbia, la Nazionale italiana di volley femminile si concentra per la semifinale olimpica contro la Turchia. La squadra allenata da Julio Velasco giocherà alle ore 20.00 di domani alla South Paris Arena 1 contro le campionesse d’Europa della Turchia, dopo averle battute lo scorso 4 agosto nella fase a gironi 3-0.

Come ribadito dallo stesso Velasco poco dopo il successo contro le serbe, riaffrontare una compagine contro cui si è già vinto non è semplice, ma bisognerà replicare contro la formazione di Daniele Santerelli per approdare nella Finale per l’oro.

Le azzurre ci arrivano con certezze e sicuramente il fatto di aver sfatato il tabù del quarto di finale a Cinque Cerchi è una spinta ulteriore. Italia e Turchia si sono affrontate in stagione ad Antalya nella prima settimana della VNL, con affermazione per 3-1 delle nostre portacolori. Del prossimo confronto ha parlato il libero, Monica De Gennaro: “Tutte noi siamo davvero molto felici per la partita di ieri, finalmente ce l’abbiamo fatta a superare questo quarto di finale, che purtroppo nelle altre Olimpiadi c’era sempre stato fatale. Siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di storico, però non ci vogliamo fermare e come abbiamo detto dall’inizio del torneo dobbiamo continuare a ragionare una partita alla volta“, ha dichiarato l’azzurra.

“Insieme stiamo molto bene e penso che questo sia uno dei nostri punti di forza, per superare le difficoltà è fondamentale essere un gruppo solido e coeso. Tutte abbiamo un obiettivo comune da raggiungere. Questa di Parigi è la mia quarta Olimpiade e voglio godermela sino alla fine, cercando di prolungare il più possibile la nostra avventura“, ha aggiunto De Gennaro sugli obiettivi in questi Giochi.

In vista della sfida contro le turche: “Mi aspetto sicuramente una partita diversa da quella del girone, la Turchia contro la Cina ha disputato una gran partita, mettendo in mostra le proprie qualità. Noi dovremo essere brave ad aggredirle, senza però perdere lucidità e pazienza. Per me, ovviamente, si tratterà di un match speciale, anche se negli ultimi anni è già successo diverse volte di aver dovuto affrontare Daniele (Santarelli n.d.r.) in partite della nazionale. L’Olimpiade rappresenta il sogno più grande per tutte le persone che appartengono al mondo dello sport, per questo motivo, sia io che lui, sono convinta faremo del nostro meglio per raggiungere la finale di domenica. Come sempre, una volta entrati in campo tutta la concentrazione sarà rivolta alla gara, per battere la Turchia dovremo mostrare la nostra miglior pallavolo“.