Volley femminile, l’Italia vola in semifinale ai Mondiali Under 17. Caruso, Tosini e Guerra sugli scudi

L’Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1 (21-25; 25-15; 25-18; 25-23) e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali Under 17 di volley femminile, in corso di svolgimento a Lima (Perù). Dopo aver perso il primo set, la nostra Nazionale ha alzato sensibilmente l’intensità del proprio gioco, riuscendo a dominare il secondo e il terzo parziale. Le anatoliche sono riemerse nel quarto set, issandosi sul 13-8, poi diventato 16-11 e 22-18, ma quando il tie-break sembrava ormai imminente le azzurre hanno inscenato una spettacolare rimonta.

Le ragazze di coach Pasquale D’Aniello torneranno in campo alle ore 23.30 italiane per fronteggiare la vincente del confronto tra Perù e Giappone, mentre dall’altra parte del tabellone si sfideranno Cina (3-0 al Messico) e Cina Taipei (capace di eliminare il Brasile a sorpresa per 3-1). Ricordiamo che si tratta della prima rassegna iridata per questa categoria di età, a cui le azzurre si sono qualificate vincendo gli Europei nella passata stagione agonistica.

Prestazione sontuosa da parte delle attaccanti Stella Caruso (19 punti) e Ludovica Tosini (17 punti, 2 muri e 2 ace) sotto la regia di Alessia Manda (9 punti, 4 muri), che ha mandato in doppia cifra anche la centrale Alice Guerra (15 punti, 4 muri) affiancata in reparto da Sara Mori (7) e Miranda Zanella (4 punti, 3 muri), 4 punti per l’altra attaccante Perla Massaglia. Tra le fila della Turchia si sono distinte Aylin (17 punti), Melis (11), Balik (11) e Ceyda (11).