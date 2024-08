Volley femminile, l’Italia usa la riserva alle Olimpiadi: cos’è successo a Omoruyi e chi entra. Cambio permanente?

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 ogni squadra partecipante al torneo di volley femminile aveva a disposizione una riserva, ovvero una giocatrice al di fuori delle rosa composta da dodici titolari designate. Si trattava di una grande novità ai Giochi e che poteva essere impiegata dai vari Commissari Tecnici in caso di necessità: la pallavolista aggiuntiva può sostituire una compagna soltanto in caso di infortuni, problemi fisici e/o medici. Il cambio, però, è definitivo: una volta effettuato la vecchia titolare esce definitivamente dalla competizione e non può più scendere in campo, il suo posto è preso definitivamente dalla nuova atletica.

Il CT Julio Velasco ha deciso di usufruire di questa possibilità alla vigilia di Italia-Turchia, ultimo incontro della fase a girone e fondamentale per l’assegnazione del primo posto, la cui importanza è enorme visto che il tabellone della fase a eliminazione diretta viene definito in base alla classifica combinata tra i tre gironi. Il libero Ilaria Spirito è così entrata in gruppo, subentrando alla schiacciatrice Loveth Omoruyi, che si trova costretta a fare i conti con una gastroenterite.

L’Italia perde ulteriormente un martello e la situazione nel reparto di banda si fa sempre più complessa: restano a disposizione soltanto Myriam Sylla, Caterina Bosetti e Gaia Giovannini. Hanno usufruito del cambio anche il Brasile (Natinha al posto di Lorenne) e la Serbia (entra Mina Popovic, esce Hena Kurtagic). Ricordiamo che l’Italia è già qualificata ai quarti di finale e tornerà in campo martedì 6 agosto, ma avversario e orario dell’incontro sono ancora da definire.