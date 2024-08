Volley femminile, l’Italia sfata la maledizione dei quarti di finale. Prima volta storica alle Olimpiadi

L’Italia non era mai riuscita a qualificarsi alle semifinali del torneo di volley femminile alle Olimpiadi: in sei partecipazioni ai Giochi, infatti, la nostra Nazionale si era fermata per due volte nella fase a gironi (Sydney 2000 e Rio 2016) e per quattro volte ai quarti di finale. Le azzurre avevano sempre sbattuto contro il muro del primo turno a eliminazione diretta, che si era rivelato uno scoglio insormontabile e così in venti anni il Bel Paese non era mai riuscito a lottare per una medaglia a cinque cerchi, pur avendo vinto nel frattempo i Mondiali nel 2022, gli Europei nel 2007 e nel 2009, la Coppa del Mondo nel 2007 e nel 2011 oltre ad aver conquistato l’argento iridato nel 2018.

Ad Atene 2004 le azzurre conclusero al secondo posto la fase a gironi alle spalle del Brasile, ma poi persero il testa a testa con Cuba al tie-break dopo essere state in vantaggio per 2-1 (le caraibiche avrebbero poi conquistato il bronzo). A Pechino 2008 la nostra Nazionale chiuse sempre al secondo posto la fase a gironi, ma ancora una volta dovette arrendersi al tie-break nella sfida da dentro o fuori: gli USA ebbero la meglio rimontando da 1-2 e andando poi a conquistare l’argento.

A Londra 2012, invece, il secondo posto nel raggruppamento portò in dote un quarto sulla carta abbordabile contro la Corea del Sud, ma a sorpresa le asiatiche si imposero per 3-1 dopo aver ceduto il primo parziale (concluderanno al quarto posto). A Tokyo 2020, invece, secondo posto nel girone dietro agli USA e quarto di finale contro la Serbia, che giganteggiò per 3-0 (finendo poi al terzo posto): un ko che è stato vendicato questa sera.

I PRECEDENTI DELL’ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE OLIMPIADI

Sydney 2000: eliminazione ai gironi

Atene 2004: 2-3 contro Cuba ai quarti di finale.

Pechino 2008: 2-3 contro gli USA ai quarti di finale.

Londra 2012: 1-3 contro la Corea del Sud ai quarti di finale.

Rio 2016: eliminazione ai gironi.

Tokyo 2020: 0-3 contro la Serbia ai quarti di finale.