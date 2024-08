Volley femminile, l’Italia perde la finale agli Europei U20. La Turchia festeggia al tie-break

L’Italia è stata sconfitta dalla Turchia nella finale degli Europei Under 20 di volley femminile andata in scena alla Hristo Botev di Sòfia (Bulgaria). Le anatoliche si sono imposte con il punteggio di 3-2 (22-25; 25-16; 25-19; 17-25; 15-11), riuscendo a rimontare la nostra Nazionale dopo un primo set molto acceso e contenendo il tentativo di ribaltone che le azzurre avevano provato a operare imponendosi nel quarto parziale.

La Turchia, che è riuscita a operare un allungo importante nella fase iniziale nel tie-break, ha fatto festa per la terza volta nella propria storia dopo le affermazioni del 2012 e del 2020, mentre l’Italia ha mancato l’assalto al nono sigillo (l’ultimo risaliva a due anni fa, ultima edizione riservata alle under 19 prima dell’innalzamento dell’età di categoria). Le ragazze di coach Gaetano Gagliardi hanno perso proprio sul più bello il primo incontro di questa rassegna continentale dopo aver vinto otto partite consecutive.

Non sono bastati i 22 punti dell’opposto Merit Adigwe (22 punti, 3 muri) e i 14 punti a testa della schiacciatrice Teresa Bosso e della centrale Linda Manfredini, supportate da Nicole Piomboni (5) e Maia Monaco (5), poi sostituite da Erika Esposito (5) e Aurora Micheletti (2) dal quarto set. Helena Sassolini in cabina di regia, Anna Bardaro il libero. La Turchia è stata trascinata da Beren Yesilrmak (21 punti) e Begum Kaçmaz (14), in doppia cifra anche Eylul Durgun (10).