Volley femminile, la Repubblica Dominicana surclassa l’Olanda alle Olimpiadi. Europee eliminate

La Repubblica Dominicana vince contro l’Olanda e tiene vive le speranze di qualificarsi ai quarti di finale delle Olimpiadi 2024 di volley. Le caraibiche si impongono in rimonta dopo aver perso il primo set con il punteggio di 3-1 (22-25 25-21 25-17 28-26), condannando così le neerlandesi all’eliminazione. Per le dominicane invece ci sarà da aspettare il completamento delle altre partite per sapere se riusciranno ad entrare tra le migliori terze classificate.

Grande equilibrio in tutto il primo set, rotto da un break di quattro punti consecutivi delle olandesi dal 19-19, che di fatto consegna il primo set alle europee. Olandesi che partono con il piede schiacciato sull’acceleratore anche nel secondo parziale, ma qualcosa si inceppa dal 15-12. Dominicane che si svegliano improvvisamente, agganciano sul sedici pari e non si voltano più indietro, pareggiando i conti. Nel terzo set il copione è lo stesso dei precedenti, solo che dal 14-14 va completamente in tilt l’Olanda. Caraibiche che fanno dieci punti consecutivi, chiudendo poi i conti al quarto set point.

Molto lottato il quarto set, in cui nessuna delle due compagini ha mai più di due lunghezze di vantaggio. Chi fa il break è l’Olanda, che sul 21-19 iniziava a vedere il tie break. Caraibiche che non mollano e rientrano, trascinando il set ai vantaggi. Neerlandesi che hanno due set point ma non riescono a chiudere, con la compagine caraibica che al primo match point può festeggiare. Dieci muri e 5 ace per la Repubblica Dominicana, che chiude con il 59/163 in attacco.

Caraibiche che sono letteralmente trascinate dai 28 punti di Isabel Pena, con Jineiry Martinez che si ferma a 13 e Brayelin Martinez a 9. Alle olandesi non basta la coppia Nika Daalderop e Celeste Plak, entrambe capaci di mettere 12 palloni a terra. Delusione per le neerlandesi, che si presentavano ai Giochi da bronzo europeo ed invece devono salutare subito la competizione. Dominicane invece che si mettono sedute ed attendono gli altri risultati.