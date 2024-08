Volley femminile, Italia-USA: il memorabile trionfo ai Mondiali, gli incroci olimpici e i precedenti

Italia e USA si sfideranno alle ore 13.00 nella finale per la medaglia d’oro del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Italia e USA si sono affrontate 82 volte nella storia e i precedenti sono sfavorevoli alle azzurre, che hanno vinto in 36 occasioni e che sono state sconfitte in 42 partite.

Nel corso di questa stagione le due Nazionali si sono incrociate in un paio di occasioni nella Nations League, sempre con grande soddisfazione per i nostri colori: 3-1 nella fase preliminare a Fukuoka e 3-0 nei quarti di finale andati in scena a Bangkok (Anna Danesi e compagne hanno poi alzato al cielo il trofeo).

Nella passata annata agonistica, invece, la sfida di lusso contro le americane era cruciale nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi e furono le ragazze di Karch Kiraly a imporsi con un secco 3-1 in quel di Lodz, poi un gruppo ormai alla deriva sotto la gestione Mazzanti perse anche contro la Polonia e ci si dovette affidare al ranking FIVB per meritarsi la presenza nella capitale francese.

Lo scontro più memorabile per il Bel Paese è senza dubbio la finale dei Mondiali 2002, dove le azzurre si imposero al tie-break e conquistarono l’unico titolo iridato della storia. Un’altra finale di rilievo disputata in campo iridato risale al 2022: furono le americane a imporsi per 3-0 nella sfida che metteva in palio la medaglia di bronzo ad Apeldoorn.

Quello odierno sarà il quarto incrocio alle Olimpiadi, purtroppo i precedenti sotto i cinque cerchi sono totalmente favorevoli alla compagine a stelle e strisce: 3-2 nei quarti di finale di Pechino 2008, 3-1 nella fase a gironi di Rio 2016, 3-2 nella fase a gironi di Tokyo 2020. L’auspicio è che a Parigi 2024 si possa riscrivere la storia…