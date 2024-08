Volley femminile, Italia-USA: il confronto delle giocatrici ruolo per ruolo

L’Italia affronterà gli USA nella finale per la medaglia d’oro del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’appuntamento è per domenica 11 agosto (ore 13.00), quando la nostra Nazionale scenderà in campo per fronteggiare le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020. Per la prima volta nella storia le azzurre disputeranno l’atto conclusivo ai Giochi e sognano di salire sul gradino più alto del podio. Analizziamo le due squadre reparto per reparto, proponendo un confronto tra giocatrici.

Paola Egonu è uno dei migliori opposti in circolazione, anzi durante ai Giochi ha dimostrato di essere più forte delle due storiche rivali, ovvero la serba Tijana Boskovic e la turca Melissa Vargas. L’azzurra è decisamente più quotata rispette alle due opzioni a disposizione di coach Karch Kiraly, ovvero Andrea Drews (30enne che ha giocato tra Legnano e Casalmaggiore nel 2017-2018 e che si è vista a Vallefoglia nel 2023) e Jordan Thompson (attualmente tra le fila del VakiBank Istanbul dopo essere stata a Monza nel 2022-2023). Egonu si distingue sempre per la sua potenza, mentre le due americane puntano molto su precisione e costanza di rendimento.

Il reparto delle schiacciatrici è più ricco e solido in casa statunitense. L’Italia deve fare necessariamente affidamento su Myriam Sylla (in grandissimo spolvero, molto tenace in attacco e attualmente in palla anche in ricezione) e Caterina Bosetti (in crescita dopo qualche difficoltà fisica, fondamentale soprattutto in difesa), mentre Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi sono le loro riserve. Gli USA possono invece optare tra quattre alternative di lusso: Kathryn Plummer (dirompente nella semifinale contro il Brasile, ultime tre stagioni con Conegliano), Avery Skinner (giocatrice di Chieri), Kelsey Robinson (a Conegliano nelle ultime due annate) e la veterana Jordan Larson (sempre sul podio olimpico nelle ultime tre edizioni). Tutti martelli completi e che possono essere alternati tra loro: gli Stati Uniti d’America sono sulla carta più quotati in reparto.

Alessia Orro non ha nulla da invidiare a Jordyn Poulter e Lauren Carlini in cabina di regia, ormai la palleggiatrice italiana ha acquisito la giusta esperienza in campo internazionale e sa ben interagire con le compagne, varia il gioco e a volte propone anche colpi di seconda intenzione. Decisamente ostico il confronto al centro: la capitana Anna Danesi e Sarah Fahr, pimpanti a muro e con i primi tempi, si trovano di fronte due titani del gioco sottorete Haleigh Washington (Busto Arsizio, Novara, Scandicci negli ultimi anni) e Chiaka Ogbogu (VakiBank Istanbul): granitiche a muro e pungenti al servizio, senza dimenticarsi della terza opzione Dana Rettke. Nulla da dire per quanto concerne il libero: Monica De Gennaro è la migliore al mondo, gli USA schierano la veterana Justine Wong-Orantes.

ITALIA-USA, IL CONFRONTO TRA LE GIOCATRICI RUOLO PER RUOLO

PALLEGGIATRICI: Alessia Orro vs Jordyn Poulter / Lauren Carlini

OPPOSTI: Paola Egonu vs Andrea Drews / Jordan Thompson

SCHIACCIATRICI: Myriam Sylla vs Kathryn Plummer

SCHIACCIATRICI: Caterina Bosetti vs Avery Skinner / Jordan Larson / Kelsey Robinson

CENTRALI: Anna Danesi vs Haleigh Washington

CENTRALI: Sarah Fahr vs Chiaka Ogbogu

LIBERO: Monica De Gennaro vs Justine Wong-Orantes