Volley femminile, Italia numero 1 del mondo! Le Campionesse Olimpiche in testa al ranking FIVB

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo aver surclassato la Serbia, la Turchia e gli USA con un triplo 3-0 che non ammette repliche. La nostra Nazionale ha annichilito nell’ordine le Campionesse del Mondo, le Campionesse d’Europa e le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020, salendo così sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per la prima volta nella storia. Le azzurre non avevano mai superato lo scoglio dei quarti di finale nelle precedenti apparizioni a cinque cerchi, nella capitale francese sono riuscite a centrare il grande colpaccio.

L’Italia svetta in testa al ranking FIVB, ovvero la graduatoria stilata dalla Federazione Internazionale di Pallavolo: le azzurre sono le numero 1 al mondo! Il giusto piazzamento per le Campionesse Olimpiche: le ragazze del CT Julio Velasco, alla sua prima apoteosi ai Giochi, sarebbero state in testa anche perdendo l’atto conclusivo con le americane, ma ora il primo posto in classifica è ampiamente meritato ed è il giusto riconoscimento per il movimento tricolore, capace di consacrarsi per la prima volta dopo i tre assalti falliti dagli uomini tra Atlanta 1996, Atene 2004 e Rio 2016.

L’Italia svetta con 437,03 punti e un vantaggio di praticamente trenta lunghezze nei confronti del Brasile (407,09 dopo il bronzo olimpico), mentre gli USA sono distaccatissimi a quota 407,09 dopo l’argento parigino. Giù dal podio la Turchia (352,61) e la Cina (350,30) seguite da Polonia (349,75), Giappone (325,18) e Canada (284,76). Di seguito il ranking FIVB di volley femminile al termine delle Olimpiadi di Parigi 2024.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE DOPO LE OLIMPIADI

1. Italia 437,03

2. Brasile 407,09

3. USA 362,27

4. Turchia 352,61

5. Cina 350,30

6. Polonia 349,75

7. Giappone 325,18

8. Canada 284,76

9. Paesi Bassi 283,99

10. Serbia 280,42