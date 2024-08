Volley femminile, Italia numero 1 al mondo! Vetta del ranking inattaccabile, ora la finale alle Olimpiadi

L’Italia si è qualificata alla finale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo aver surclassato la Serbia e la Turchia con un doppio 3-0 che non ammette repliche. La nostra Nazionale ha annichilito nell’ordine le Campionesse del Mondo e le Campionesse d’Europa, guadagnandosi così il diritto di fronteggiare gli USA nell’incontro che metterà in palio la medaglia d’oro ai Giochi. Le azzurre non avevano mai superato lo scoglio dei quarti di finale nelle precedenti apparizioni a cinque cerchi, nella capitale francese si andrà a caccia del grande colpaccio contro le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020.

L’Italia svetta in testa al ranking FIVB, ovvero la graduatoria stilata dalla Federazione Internazionale di Pallavolo: le azzurre sono le numero 1 al mondo e lo saranno anche al termine dei Giochi, indipendentemente dal risultato del confronto con le americane. Le ragazze del CT Julio Velasco primeggiano con 428,53 punti davanti a Brasile (400,63), USA (370,77) e Turchia (359,07). Certo, sarebbe bello essere numero 1 con un oro olimpico al collo…

Nel peggiore dei casi, ovvero un ko per 3-0 contro Plummer e compagne, l’Italia perderebbe 16,5 punti e scivolerebbe a 412,03 punti. Il Brasile vincendo il bronzo battendo la Turchia per 3-0 porterebbe a casa 9,58 e andrebbe a 410.21, restando dunque alle spalle della nostra Nazionale. Di seguito tutte le combinazioni di ranking FIVB in base ai possibili risultati delle finali alle Olimpiadi di Parigi 2024.

RANKING FIVB: PUNTI IN PALIO FINALI OLIMPIADI

ITALIA-USA

Italia-USA 3-0: l’Italia guadagna 8,5 punti, gli USA ne perdono 8,5.

Italia-USA 3-1: l’Italia guadagna 5,38 punti, gli USA ne perdono 5,38.

Italia-USA 3-2: l’Italia guadagna 2,25 punti, gli USA ne perdono 2,25.

Italia-USA 2-3: l’Italia perde 10,25 punti, gli USA ne guadagnano 10,25.

Italia-USA 1-3: l’Italia perde 13,37 punti, gli USA ne guadagnano 13,37.

Italia-USA 0-3: l’Italia perde 16,5 punti, gli USA ne guadagnano 16,5.

BRASILE-TURCHIA

Brasile-Turchia 3-0: Brasile guadagna 9,58 punti, la Turchia ne perde 9,58.

Brasile-Turchia 3-1: Brasile guadagna 6,46 punti, la Turchia ne perde 6,46.

Brasile-Turchia 3-2: Brasile guadagna 3,33 punti, la Turchia ne perde 3,33.

Brasile-Turchia 2-3: Brasile perde 9,17 punti, la Turchia ne guadagna 9,17.

Brasile-Turchia 1-3: Brasile perde 12,29 punti, la Turchia ne guadagna 12,29.

Brasile-Turchia 0-3: Brasile perde 15,42 punti, la Turchia ne guadagna 15,42.