Volley femminile, i premi individuali e il Dream Team delle Olimpiadi: Egonu MVP, cinque italiane in festa!

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfiggendo gli USA per 3-0 nella finale andata in scena alla South Paris Arena dopo aver regolato Serbia e Turchia nei turni precedenti. La nostra Nazionale ha battuto nettamente le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020, dopo aver surclassato le Campionesse del Mondo e le Campionesse d’Europa con il massimo scarto. Si tratta della prima grande apoteosi a cinque cerchi per il Bel Paese nella pallavolo.

Le ragazze del CT Julio Velasco hanno festeggiato il meritato successo, facendo anche man bassa dei premi individuali. L’opposto Paola Egonu ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatrice del torneo (MVP) e anche come miglior opposto della manifestazione. Enorme apoteosi per la bomber dell’Italia, autentica trascinatrice per l’intero torneo e poi divampata nelle sfide da dentro o fuori surclassando le grandi avversarie Tijana Boskovic e Melissa Vargas.

In estasi anche la schiacciatrice Myriam Sylla, la palleggiatrice Alessia Orro, la centrale Anna Danesi e il libero Monica De Gennaro: ben cinque donne del Dream Team appartengono alla squadra che ha conquistato la medaglia d’oro. Gli altri due premi sono andati alla schiacciatrice brasiliana Gabi (medaglia di bronzo) e alla centrale statunitense Chiaka Ogbogu. Di seguito il Dream Team e i premi individuali delle Olimpiadi di Parigi 2024 per il volley femminile.

PREMI INDIVIDUALI VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI 2024

Miglior giocatrice del torneo (MVP): Paola Egonu (Italia)

Miglior palleggiatrice: Alessia Orro (Italia)

Miglior opposto: Paola Egonu (Italia)

Miglior schiacciatrice #1: Myriam Sylla (Italia)

Miglior schiacciatrice #2: Gabriela “Gabi” Braga Guimaraes (Brasile)

Miglior centrale #1: Anna Danesi (Italia)

Miglior centrale #2: Chiaka Ogbogu (USA)

Miglior libero: Monica De Gennaro (Italia)