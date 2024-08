Volley femminile, gli USA passeggiano sulla Polonia e sfideranno il Brasile in semifinale alle Olimpiadi

Una partita a senso unico. Gli Stati Uniti annichiliscono la Polonia per 3-0 (25-22 25-14 25-20) e si prendono di forza la qualificazione per la semifinale delle Olimpiadi 2024 di volley femminile. Continua la caccia alla difesa del titolo a Cinque Cerchi della squadra di coach Karch Kiraly, che dopo aver faticato un po’ nel primo set, domina le polacche mettendo in campo una grandissima pallavolo. Per gli USA ora si prospetta un penultimo atto dall’alta tensione contro il Brasile.

Partono fortissimo le americane, che dopo pochi minuti sono già avanti nove a tre. Piano piano la Polonia prova ad entrare in partita, si riavvicina rosicchiando qualcosa senza però mai riuscire effettivamente ad agganciare le avversarie. Dal 22-18 due punti in fila per le europee sembrano riaprire la contesa, ma prima il mani fuori di Andrea Drews e poi l’attacco vincente di Avery Skinner mandano avanti le statunitensi. Sancendo di fatto la fine della partita, perché nel secondo e terzo set non c’è stata battaglia.

Secondo parziale che è volato via in appena venti minuti, una vera e propria lezione data dalle americane alle polacche. Pronti via ed è 5-0 per gli USA, che non si voltano più indietro continuando ad ampliare il vantaggio, e ancora una volta il venticinquesimo punto porta la firma di Skinner. Nel terzo set a partire a razzo è la Polonia, che replica al cinque a zero subito in precedenza. Stati Uniti che però dopo pochi minuti di distrazione tornano a giocare, e trovano la parità a tredici. Il momento decisivo si ha dal 18-18, quando una scatenata Kathryn Plummer si presenta in battuta e apre con due ace il parziale di 5-0 che spalanca le porte della semifinale per le americane.

La migliore delle giocatrici a Stelle e Strisce è Andrea Drews, che realizza un totale di 13 punti (1 muro). Per le ragazze di Karch Kiraly Skinner e Plummer vanno in doppia cifra, mettendo a terra 12 palloni a testa. Alla Polonia non bastano i 12 punti di Magdalena Stysiak e gli 11 di Agnieszka Korneluk (4 muri e 2 ace) per evitare una sconfitta meritata. Se Stati Uniti-Brasile è la prima semifinale, per completare la seconda c’è ancora da aspettare: alla South Paris Arena 1 infatti alle 21.00 scenderanno in campo Italia e Serbia.