Volley femminile, gli USA annullano set-point alla Francia e vincono alle Olimpiadi. Attesa per Serbia-Cina

Gli USA hanno sconfitto la Francia per 3-0 (29-27; 29-27; 25-20) nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le americane sono riuscite ad avere la meglio sulle padrone di casa e hanno così infilato il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto al tie-break contro la Serbia e si portano in testa alla classifica della Pool A con due affermazioni e sei punti, in attesa dello scontro diretto tra Cina (2 vittorie, 5 punti) e Serbia (1 sigillo, 4 punti) che determinerà le posizioni finali in classifica e che risulterà decisivo nella classifica combinata, la quale verrà impiegata per stilare il tabellone della fase a eliminazione diretta.

Le transalpine escono dalla competizione, dopo non aver concretizzato un set-point nella prima frazione e tre set-point nel secondo parziale: i tiratissimi vantaggi hanno sempre premiato le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020, ampiamente favorite alla vigilia ma mai veramente convincenti contro la poco quotata compagine francese, che ha invece dimostrato di essere in grande crescita dal punto di vista tecnico e agonistico nonostante sia partita da basi un po’ fragili ormai tre stagioni fa, quando ha iniziato il lavoro di avvicinamento ai Giochi vedendo il trionfo dei colleghi uomini a Tokyo.

Gli USA hanno fatto la differenza a muro (12 contro 6) e hanno sfruttato qualche errore in più delle avversarie (21 a 18). A mettersi maggiormente in luce sono state le attaccanti Andrea Drews (15 punti) e Kathryn Plummer (11, 3 muri, 2 ace) e le centrali Haleigh Washington (11, 2 muri) e Chiaka Ogbogu (13, 3 muri, 2 ace) sotto la regia di Jordyn Poulter. Tra le fila della Francia le migliori sono state Halimatou Bah (14), Amandha Sylves (13) e Lucille Gicquel (10).