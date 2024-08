Volley femminile, Antropova devastante! Italia ai quarti all’Olimpiade travolgendo l’Olanda

L’Italia del volley femminile risponde presente, e con una prova più che convincente batte l’Olanda nella seconda partita del girone delle Olimpiadi 2024! Le ragazze di Julio Velasco, trascinate da una Ekaterina Antropova devastante, non lasciano per strada neanche un set, vincendo con un netto e rotondo 3-0 (29-27 25-18 25-19). Pass per i quarti di finale conquistati, ora per il primo posto sarà decisiva il big match con la Turchia. Un primo set difficilissimo e vinto di testa, che ha liberato le azzurre che poi hanno fatto vedere una grande pallavolo nei successivi due parziali.

Il primo colpo di scena avviene ancora prima di partire, con Paola Egonu lasciata in panchina ed Antropova titolare con Alessia Orro in regia. E l’inizio è subito sotto il segno della classe 2003, che con la diagonale lunga dà il primo break all’Italia (3-0). Un primo set che comunque si rivela estremamente complicato, con le azzurre che fanno vedere lo stesso problema dell’esordio: bene in fase break ma molta difficoltà a consolidare il vantaggio. Italia che va sul più cinque (16-11), ma Oranje che tornano sotto sfruttando anche diverse imprecisioni in ricezione e l’improvvisa difficoltà a mettere palloni a terra in attacco. Si va ai vantaggi, le azzurre annullano un set point all’Olanda e poi con la diagonale di Antropova chiudono 29-27.

Caterina Bosetti fatica, e già nel primo parziale viene richiamata in panchina e sostituita da Gaia Giovannini. All’inizio del secondo parziale l’Olanda accusa il colpo, e l’Italia scappa via con l’attacco della banda subentrata da posto quattro (6-1). Finalmente, in questa occasione, le azzurre non tolgono il piede dall’acceleratore. Lavorano molto bene in difesa, con una eccezionale Monica De Gennaro, e la diagonale di una molto concentrata Myriam Sylla dà sette lunghezze di margine alle ragazze di Julio Velasco (19-12). I set point sono un’infinità, e dopo due annullati, l’errore in battuta di Indy Baijens (25-18).

All’inizio del terzo set l’Olanda torna in campo più convinta, volenterosa di provare a riaprire la partita. L’Italia scappa una prima volta sull’undici a otto con la diagonale di Antropova da zona 4. Le oranje però tornano immediatamente in parità, prima di subire un nuovo parziale che dà alle azzurre il 16-13 sulla palla spinta da una scatenata Sylla. Dopo un primo set un paio di errori, prende il ritmo Antropova e il muro olandese non sa più cosa fare per contrastarla, come conferma il poderoso attacco che ci porta a match point. Chiusura con un muro di una Orro oggi davvero precisa, con in generale tutta la nazionale cha ha fatto un passo deciso in avanti rispetto al debutto.

L’Italia fatica un attimo in attacco (58/126), non è troppo incisiva al servizio (1 solo ace), ma lavora molto bene a muro, toccando quasi tutto e realizzando 7 stampate. Prestazione dominante di Antropova, che chiude con la bellezza di 33 punti, con una percentuale del 43% in attacco. 2 muri e 1 ace per l’opposta classe 2003,che risponde più che presente alla chiamata di Velasco. Solidissima in ricezione e presente quando chiamata in causa nei momenti topici Sylla, che chiude con 11 punti a referto.

Buono l’ingresso di Giovannini (7 punti), mentre al centro è molto solida la capitana Anna Danesi (6). Nelle fila dell’Olanda la migliore è Nika Daalderop (13 punti), con Baijens e Celeste Plak a loro volta in doppia cifra, che si fermano a dieci. Il prossimo appuntamento sarà domenica 4 agosto alle 9.00, quando l’Italia tornerà in campo contro la Turchia. Un big match che le azzurre affronteranno con i quarti di finale già conquistati, ma con la voglia di arpionare il primo posto.