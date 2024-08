VIDEO Vuelta a España 2024, l’arrivo della terza tappa: Groves brucia Van Aert in volata

Kaden Groves vince la seconda tappa della Vuelta a España 2024! L’alfiere dall’Alpecin – Deceuninck non sbaglia il colpo alla prima occasione disponibile nella corsa spagnola, bruciando Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) sul traguardo di Ourém. Per l’australiano è la diciassettesima vittoria in carriera e la quinta alla Vuelta, per il belga invece l’ennesimo piazzamento stagionale. Completa il podio di giornata Corbin Strong (Israel – Premier Tech), mentre è decimo Filippo Baroncini, il migliore degli azzurri.

Una giornata in cui è successo poco o niente, caratterizzata dal forte vento contrario che ha reso il tutto ancora più monotono. Nella seconda frazione più lunga della corsa a tappe spagnola, che ha appena archiviato la penultima giornata in terra lusitana, subito dopo la partenza è andata via una fuga a due con due padroni di casa: Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) e Luis Ángel Maté (Euskaltel – Euskadi).

Un tentativo che il gruppo ha sempre controllato a proprio piacimento, non facendo mai andare la coppia oltre i tre minuti di vantaggio. Plotone che si è presentato compatto all’attacco dell’ultima salita, ma anche qui solo qualche scaramuccia ma niente di fatto. Picchiata verso l’arrivo di Ourém ancora con il vento in faccia, dove sempre con questa situazione è andata in scena la volata.

Una caduta negli ultimi due chilometri ha ridotto la testa del gruppo, con Edoardo Affini che ha provato a guidare Wout Van Aert fino all’arrivo. Il belga ha lanciato lo sprint, ma è stato saltato secco da Groves, dovendosi accontentare della maglia rossa. Di seguito il video dell’arrivo della terza tappa della Vuelta a España 2024.

VIDEO ARRIVO TERZA TAPPA VUELTA A ESPANA 2024