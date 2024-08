VIDEO Vuelta a España 2024, l’arrivo della quattordicesima tappa: Groves si impone in volata su Van Aert

La Vuelta a España 2024 continua ad essere imprevedibile. In una tappa che non sembrava assolutamente adatta ai velocisti, vista anche la presenza di un GPM di prima categoria vicino all’arrivo, ecco che invece il successo se lo sono giocati gli sprinter. La vittoria è andata all’australiano Kaden Groves, che è riuscito a resistere al ritorno di Wout Van Aert, che non corona il grande lavoro odierno della Visma | Lease a Bike.

Dopo un inizio battagliero e con continui scatti per cercare di portare via la fuga, ecco che finalmente dopo una quarantina di chilometri riescono ad andarsene i seguenti uomini: Sono in sei ad andarsene, con Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers) e Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) a promuovere il tentativo venendo poi seguiti da Marco Frigo (Israel-Premier Tech), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) ed Harold Tejada (Astana Qazaqstan).

La Visma | Lease a Bike si mette in testa al gruppo e comincia a tirare, riuscendo a gestire la fuga, tenendola sempre sotto controllo. Sulla salita di Puerto de Leitariegos non succede veramente nulla e piano piano la fuga viene completamente riassorbita. A questo punto comincia la lotta per la volata e questa volta è Kaden Groves a mettere il suo sigillo davanti a Wout Van Aert e il neozelandese Corbin Strong.

In classifica generale non cambia nulla, con Ben O’Connor che vive un’altra giornata in Maglia Rossa. L’australiano conserva un vantaggio di 1’21 su Primoz Roglic e poco più di tre minuti su Enric Mas, Richard Carapaz e Mikel Landa.

VIDEO QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2024