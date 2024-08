VIDEO Vuelta a España 2024, l’arrivo della dodicesima tappa: Castrillo in trionfo

Pablo Castrillo trionfa nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2024. L’iberico compie un capolavoro in cima a l’Estacion de Montaña de Manzaneda, mettendo nel sacco tutti i suoi compagni di fuga mentre i big sono arrivati tutti insieme senza nessun scossone in classifica. Successo di straordinaria importanza anche per l’Equipo Kern Pharma, con la Spagna che finalmente si sblocca nella corsa casalinga.

Per il terzo giorno consecutivo, il gruppo ha concesso il successo di tappa agli attaccanti. Un gruppo di dieci corridori è riuscito a staccarsi con determinazione, dopo un’ora di gara caratterizzata da un ritmo elevato e continui tentativi di fuga. Solo quando gli uomini della maglia rossa si sono posizionati in testa al gruppo, il drappello ha preso il largo. La tappa, breve ma intensa, misurava solo 137 km e non offriva alcun tratto di pianura con l’arrivo in cima all’unico GPM di giornata.

Il primo a rompere gli indugi sulla salita finale è stato l’iberico Pablo Castrillo, che quando mancavano oltre dieci chilometri all’arrivo ha approfittato dello studio dei suoi compagni d’avventura per andare in avanscoperta. A seguirlo solo Mario Schmid, mentre gli altri hanno continuato a guardarsi. Dietro sono continuati scatti e contro scatti, ma nessuno è riuscito ad andare a chiudere sull’iberico. Nell’ultimo chilometro ci è arrivato molto vicino Max Poole, alla fine secondo; mentre completa il podio parziale Marc Soler. Per i big giornata di riposo, arrivati tutti insieme a 6’29” dal vincitore. Di seguito il video dell’arrivo della dodicesima tappa della Vuelta a España 2024.

VIDEO ARRIVO TERZA TAPPA VUELTA A ESPANA 2024