VIDEO Vuelta a España 2024, l’arrivo della decima tappa: Van Aert concede il tris a Baiona

Wout van Aert concede il tris alla Vuelta a España 2024. Il corridore del Team Visma | Lease a Bike firma la sua terza vittoria nella corsa spagnola, imponendosi nella decima tappa con arrivo a Baiona. Davvero fenomenale il belga, andato subito in fuga e che poi ha dominato la concorrenza, con il francese Quentin Pacher unico a tenere la sua ruota. Non c’è stato nulla da fare poi nella volata per il transalpino, con van Aert che ha così festeggiato il suo terzo successo in questa Vuelta.

Media altissima nei primi chilometri e soprattutto tanti scatti per cercare di prendere la fuga giusta. Alla fine sono stati questi cinque corridori a prendere il giusto margine dal gruppo: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), Marc Soler (UAE Team Emirates), William Junior Lecerf (T-Rex), Juri Hollmann (Alpecin – Deceuninck) e Quentin Pacher (Groupama – FDJ).

Il gruppo principale ha deciso di lasciar andare via la fuga e a quel punto si è capito che era un van Aert contro tutti. Alla fine il belga ha preso in mano personalmente la situazione e ha attaccato sull’Alto de Mougás con il solo Pacher alla sua ruota. Nell’arrivo a due van Aert ha dominato, consolidando così anche la sua maglia verde.

Il resto dei fuggitivi è arrivato ad oltre due minuti, con Marc Soler al terzo posto; mentre il gruppo è giunto al traguardo ad oltre cinque minuti di ritardo, con la maglia rossa Ben O’Connor che ha vissuto una giornata molto tranquilla.

VIDEO ARRIVO DECIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2024