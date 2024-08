VIDEO Sinner-Rublev 2-1, highlights ATP Cincinnati: il n.1 del mondo rimonta con determinazione e approda in semifinale

Con grinta e determinazione Jannik Sinner si è imposto contro Andrey Rublev, nei quarti di finale del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, il n.1 del mondo l’ha spuntata al termine di una partita molto complicata, non solo per le qualità del suo avversario, ma anche per le condizioni ambientali. Tantissimo vento nel corso del match ed entrambi i giocatori costretti agli straordinari per tenere in campo la pallina.

Una vittoria in rimonta per Sinner, dopo aver perso malamente il primo parziale 6-4, commettendo tantissimi errori e non trovando mai il tempo giusto per colpire. Dal secondo parziale, il rendimento del nostro portacolori è cresciuto e Rublev ha fatto più fatica a imporre il suo tennis. Il 7-5 è stato il segnale.

Nel set decisivo Jannik è stato in grado di scappare fin da subito e, nonostante qualche passaggio a vuoto, l’ha portata a casa sul 6-4. Non sono mancati anche dei colpi spettacolari, come nel nono game del secondo parziale, quando l’azzurro è finito in terra per recuperare una palla deviata dal vento, riuscendo alla fine a conquistare il quindici.

Di seguito il video degli highlights del match: