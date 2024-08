VIDEO Ciclismo su pista, riviviamo la vittoria di Guazzini/Consonni nella madison a Parigi 2024

Vittoria Guazzini e Chiara Consonni ribaltano il tavolo e sono medaglia d’oro olimpica nella madison nel ciclismo su pista! Non erano per nulla le favorite le azzurre, che nell’impianto di Saint-Quinten-en-Yvelines hanno sorpreso tutte le avversarie, in primis le britanniche Elinor Barker e Neah Evans che arrivavano con il favore del pronostico, essendo campionesse mondiali in carica.

E difatti le azzurre si sono giocate le proprie possibilità in maniera differente, anzi con un vero e proprio all in. Dopo una metà gara con soli sette punti nei primi due giri, arriva l’attacco di Chiara che si porta dietro Vittoria. Il gruppo lascia fare un po’ troppo, l’accordo tra Stati Uniti e Gran Bretagna si rompe e le due azzurre guadagnano un giro sul plotone e 20 punti totali, rimettendosi avanti all’Olanda che aveva compiuto la stessa azione poco prima.

Così diventa una sfida tra azzurre e oranges, con le azzurre che marcano le avversarie al meglio fino a scoppiare di gioia al termine della gara. E allora riviviamo i momenti più importanti di questa madison femminile, riviviamo questo oro insperato e soprattutto bellissimo.