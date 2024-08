Vela: Chiara Benini Floriani in top 3 dopo la prima regata nel laser alle Olimpiadi

Un ottimo inizio per Chiara Benini Floriani alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra, unica rappresentante tricolore nella classe laser femminile, ha terminato al terzo posto la prima giornata di competizioni sull’arcipelago di Frioul (Marsiglia), rendendosi artefice di un’ottima prestazione nell’unica regata disputata sulle due in programma.

Nello specifico la nativa di Rovereto è rimasta leggermente attardata in fase di partenza, raggiungendo per decima il primo mark. Metro dopo metro, la velista ha rosicchiato cinque posizioni una volta arrivata al secondo intermedio, per poi agguantare la terza piazza rimanendoci fino alla fine della prova.

In virtù di quanto fatto, Benini Floriani ha conquistato i primi tre punti della rassegna a cinque cerchi, cedendo il passo alla transalpina Louise Cervera, leader con 1 punto netto, e alla cinese Min Gu, attualmente al secondo posto con 2 punti netti. Ai piedi della top 3 spicca invece la neerlandese Marit Bouwmeester (4) che precede la croata Elena Vorobeva (5), l’indiana Nethra Kumanan (6), la danese Anne-Marie Rindom (7), l’irlandese Eve McHamon (8), la turca Ecem Guzel (9) e la tedesca Julia Buessellberg (10). Domani, venerdì 2 agosto, si svolgeranno almeno altre due regate.