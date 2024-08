US Open, precedenti negativi per Paolini contro Muchova. Ma molto datati nel tempo

Sarà la ceca Karolina Muchova, attuale numero 52 del ranking WTA, l’avversaria dell’azzurra Jasmine Paolini negli ottavi di finale degli US Open 2024 di tennis: ci sono tre precedenti tra le due, tutti favorevoli alla tennista ceca, ma tutti molto datati.

La ceca lo scorso anno giunse in semifinale agli US Open, toccando così il best ranking al numero 8 WTA, ma poi un infortunio ha costretto Muchova a restare fuori praticamente fino a fine giugno, lontana dai campi per quasi 10 mesi.

Muchova al momento è virtualmente fuori dalle 100, dato che con la vittoria odierna è risalita al numero 121 della classifica live, ma ovviamente non è questo il reale valore della prossima avversaria di Jasmine Paolini, che tra due giorni cercherà la prima vittoria negli scontri diretti.

Il precedente più recente è comunque datato 2021, quando negli ottavi del WTA 500 di Melbourne (Gippsland), uno dei primissimi tornei dopo lo stop per la pandemia, con la ceca vittoriosa in tre set. Del 2018 gli altri due incontri, con Muchova vittoriosa in due set sia nelle qualificazioni degli US Open che nell’ITF di Manchester.

PRECEDENTI PAOLINI-MUCHOVA (0-3)

2021 MELBOURNE 500 GIPPSLAND TROPHY Ottavi: K. Muchova b. J. Paolini 6-2 4-6 6-4

2018 US OPEN 2° turno qualificazioni: K. Muchova b. J. Paolini 7-5 6-2

2018 ITF MANCHESTER 1° turno: K. Muchova b. J. Paolini 7-6 (6) 6-0