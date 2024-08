US Open 2024, Tommy Paul piega in quattro set un buon Lorenzo Sonego al primo turno

Un discreto Lorenzo Sonego non basta per impensierire Tommy Paul al primo turno dello US Open 2024: il giocatore del New Jersey vince a notte fonda con il punteggio di 6-4 6-2 5-7 6-2, alternando momenti di gran tennis a passaggi a vuoto nei quali il torinese è stato bravo a inserirsi. L’italiano ha pagato anche le fatiche accumulate la scorsa settimana a Winston Salem, torneo vinto, ma che evidentemente gli ha tolto qualcosa dal punto di vista psicofisico. Lo statunitense affronterà l’australiano Max Purcell in vista di un possibile ottavo con Jannik Sinner.

Paul velocemente mette un’impronta già sul primo set: il tennista statunitense, dopo essersi trovato 0-1 0-30, rimonta nel suo turno di battuta e poi ottiene il break a zero, venendo avanti, anticipando spesso e togliendo il tempo a Sonego. Lo statunitense non è pienamente concentrato nei suoi turni di battuta, a volte prova a fare qualcosa di troppo difficile al volo e deve annullare una palla break sul 2-1, così come sul 5-4: gestisce comunque bene queste situazioni, conquistando per 6-4 il primo parziale.

Sonego dà l’impressione di non essere brillantissimo dopo la cavalcata a Winston Salem e ottiene poco dal suo servizio: il secondo set se ne va rapidamente. L’azzurro non riesce ad allungare gli scambi, Paul è sempre al comando delle operazioni e già nel terzo gioco va avanti di un break, break che diventano due successivamente. Il numero 14 del mondo annulla due palle per il 4-2 e vola a vincere il secondo set per 6-2.

Il terzo set comincia esattamente come gli altri due: Sonego subisce il break per la terza volta di fila nel terzo gioco. Paul però, andando avanti di un break, si deconcentra e si disunisce. Poco concentrato prova a venire costantemente avanti, ad accorciare gli scambi e a giocare sul velluto. Gli errori sono tanti e Sonego torna in partita, recupera il break e gioca un game di risposta eccezionale sul 6-5 per andare a prendersi a sorpresa il terzo parziale e allungare il match.

Paul è molto bravo a reagire nel quarto, si prende una pausa alla fine del set perso e ancora nel terzo game trova il break anche per qualche regalo di troppo da parte di Sonego con un doppio fallo. L’azzurro poi non riesce a contenere l’americano che si muove benissimo, allunga sempre gli scambi e lo costringe ad andare fuori giri: sono così due i break di vantaggio e il numero 14 del mondo chiude sul 6-2.

Paul che ha salvato ben 11 palle break su 12, ha vinto ben 41 punti su 53 nei pressi della rete con 38 vincenti contro i 28 messi a segno dal tennista italiano.