US Open 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori vincono all’esordio in doppio

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori vincono all’esordio in doppio agli US Open 2024 di tennis: gli azzurri, accreditati della quinta testa di serie, superano lo statunitense William Blumberg ed il norvegese Casper Ruud con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e ed undici minuti di gioco ed ora affronteranno lo svedese André Goransson ed il neerlandese Sem Verbeek.

Nel primo set la coppia azzurra va subito sul 2-0 grazie al break a trenta maturato nel secondo game, ma ai vantaggi del terzo gioco arriva l’immediato controbreak. La coppia italiana non si perde d’animo e strappa nuovamente la battuta agli avversari, questa volta ai vantaggi, portandosi sul 3-1. Bolelli e Vavassori allungano dapprima sul 4-1 e poi sul 5-2, complicandosi la vita soltanto in chiusura, dato che servono quattro set point per chiudere sul 6-3 in 31 minuti.

Nella seconda partita gli azzurri mancano tre break point in apertura, ma poi lo strappo arriva inesorabile nel terzo game, quando gli italiani vanno sullo 0-40 in risposta ed alla seconda opportunità centrano il 2-1. Bolelli e Vavassori non concedono occasioni di rientro agli avversari, anzi nel settimo gioco sono gli azzurri a mancare quattro palle per il 5-2 pesante. La coppia italiana, però, chiude i conti nel decimo gioco, al secondo match point, sul 6-4 in 40 minuti.

Le statistiche premiano gli azzurri, che concedono una sola palla break agli avversari, ma ne sfruttano solamente 3 delle 12 avute a disposizione. Bolelli e Vavassori chiudono a quota 40 vincenti, concedendo appena 15 gratuiti e portando a casa, nel complesso, 67 punti contro i 54 dei rivali. A fare la differenza è la resa con la prima di servizio: 83% per gli azzurri, 61% per lo statunitense ed il norvegese.