US Open 2024, Sara Errani: “Non mi aspettavo questo terzo turno”

Immortale Sara Errani. La trentasettenne sta vivendo una seconda giovinezza e, con il successo sulla statunitense Caroline Dolehide, raggiungendo dopo nove anni il terzo turno a Flushing Meadows.

“Diciamo che il primo set da 4-2 sotto è stato un po’ irreale – afferma ai microfoni di SuperTennis – Ho avuto tante occasioni, ma anche nella seconda frazione non ho sfruttato parecchie chance per brekkarla. La tattica era andarle avanti sul rovescio ma non era semplice risponderle, ha un gran servizio, fastidioso. Ma è andata bene“.

Nove anni per arrivare a questo punto all’US Open, ma un terzo turno Slam non arrivava dall’Australian Open 2021: “Questo terzo turno non me lo aspettavo. Per tutta la stanchezza che avevo addosso non mi sentivo benissimo, i campi veloci non sono i miei preferiti, ma sono rimasta lì, lottando, ed è andata bene“.

Arrivano parole dolci anche per Jasmine Paolini, che ha presenziato alla partita: “Siamo una bella squadra, avevo visto in un cambio campo che aveva vinto per ritiro, mi fa sempre piacere quando viene a vedermi“.