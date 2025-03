Dove vedere Errani/Paolini-Bucsa/Kato oggi in tv, WTA Miami 2025: orario, ordine di gioco, streaming

Oggi, domenica 23 marzo, Sara Errani e Jasmine Paolini saranno nuovamente protagoniste quest’oggi nel torneo di doppio femminile del WTA1000 di Miami. Le due azzurre, negli ottavi di finale, affronteranno la coppia composta dalla spagnola Bucsa e dalla giapponese Kato, mettendo nel mirino i quarti del torneo della Florida.

Le nostre portacolori hanno vinto all’esordio contro l’ucraina Nadiia Kichenok e l’indonesiana Aldila Sutjiadi, battute per 6-1 5-7 [12-10] dopo un’ora e 37 minuti di gioco. Un match super tirato in cui le nostre portacolori hanno fatto vedere grandi qualità in termini di determinazione per rimanere ancora in gioco.

La partita tra Errani/Paolini e Bucsa/Kato andrà in scena sul campo n-7 quest’oggi e sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ERRANI/PAOLINI WTA MIAMI 2025 OGGI

CAMPO 7 – Inizio alle 16.00 italiane

1. T. Mihalikova/O. Nichols vs E. Alexandrova/P. Stearns

A seguire

2. T. Babos/L. Stefani vs E. Mertens/S. Zhang [7]

A seguire

3. S. Errani/J. Paolini vs C.Busca/M.Kato

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI WTA MIAMI 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport