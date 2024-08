US Open 2024, quando giocano gli italiani: definiti gli orari del 26 e 27 agosto, Sinner di martedì

Il conto alla rovescia sta per terminare e gli US Open 2024 sono pronti per cominciare. Il via alle danze è previsto lunedì 26 agosto. Definito il quadro della prima giornata di incontri con l’esordio di Novak Djokovic a tenere banco nella sessione serale sul Centrale e con sei tennisti italiani protagonisti.

In particolare, il campo-7 avrà i tratti tricolori. Matteo Berrettini affronterà il secondo incontro in programma, dopo la sfida tra la rumena Cristian e la russa Kasatkina. Il romano affronterà lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e vorrà iniziare in maniera convincente il suo percorso.

Immediatamente dopo Matteo sarà la volta di Lorenzo Musetti. Il toscano è attesa da un incrocio complicato per caratteristiche, visto che il suo avversario è Reilly Opelka. L’altissimo giocatore americano viene da un lungo periodo di stop, ma nelle ultime settimane ha dimostrato di aver ripreso con una certa convinzione. Il toscano dovrà mettere a frutto tutti i miglioramenti tecnici e psicologici dell’ultimo periodo se non vorrà soccombere.

Sul campo-4 Luciano Darderi sarà opposto nell’ultimo match del programma contro l’argentino Sebastian Baez e anche per lui non sarà un esordio agevole. Luca Nardi, invece, giocherà sul campo-14 contro l’esperto spagnolo Roberto Bautista Agut e si spera che abbia risolto i problemi al gomito. Vi saranno anche Lucia Bronzetti del difficile incrocio con la neozelandese Sun e Martina Trevisan opposta alla statunitense Townsend.

Martedì 27 agosto il programma dei match non è definito completamente, ma si sa già quando giocherà Jannik Sinner. Il n.1 del mondo affronterà il secondo match sul Centrale contro l’americano Mackenzie McDonald, giocando dopo la partita tra la n.1 del mondo, Iga Swiatek, e la russa Rakhimova. Un day-2 in cui vedremo in azione anche sul campo Louis Armstron Jasmine Paolini nella notte italiana nel difficile primo turno contro la canadese Bianca Andreescu, a precedere la partita tra Lorenzo Sonego e Tommy Paul.

PROGRAMMA ITALIANI US OPEN 2024

Lunedì 26 agosto (orari italiani)

Stadium 17 – Ore: 17:00

Y. Wang vs M. Sakkari

C. Ruud vs Y. Bu

M. Trevisan vs T. Townsend

H. Rune vs B. Nakashima

Court 11 – Ore: 17:00

J. Shang vs A. Bublik

P. Stearns vs L. Tsurenko

C. Eubanks vs A. Rinderknech

L. Sun vs L. Bronzetti

Court 4 – Ore: 17:00

D. Stricker vs F. Comesana

T. Maria vs S. Sierra

V. Kudermetova vs E. Mertens

S. Baez vs L. Darderi

Court 7 – Ore: 17:00

J. Cristian vs D. Kasatkina

A. Ramos-Vinolas vs M. Berrettini

R. Opelka vs L. Musetti

E. Navarro vs A. Blinkova

Court 14 – Ore: 17:00

L. Nardi vs R. Bautista Agut

M. Joint vs L. Siegemund

A. Shevchenko vs D. Koepfer

J. Grabher vs E. Ruse

Martedì 27 agosto (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

I. Swiatek POL vs K. Rakhimova

J. Sinner ITA vs M. McDonald USA

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Alcaraz ESP vs L. Tu AUS

S. Rogers USA vs J. Pegula USA

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

D. Collins USA vs C. Dolehide USA

J. Ostapenko LAT vs N. Osaka JPN

D. Lajovic SRB vs D. Medvedev

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

B. Andreescu CAN vs J. Paolini ITA

L. Sonego ITA vs T. Paul USA

*In aggiornamento