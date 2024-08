US Open 2024, niente derby con Sinner per Mattia Bellucci. Il lombardo cede in quattro set ad O’Connell

Non ci sarà un derby azzurro tra Jannik Sinner e Mattia Bellucci nel terzo turno degli US Open 2024. Purtroppo il tennista lombardo non segue il numero uno del mondo, visto che viene sconfitto dall’australiano Christopher O’Connell in quattro set con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 6-3 in due ore e cinquanta minuti di gioco. Sarà dunque il numero 87 del ranking ATP ad affrontare Sinner, con Bellucci che può rammaricarsi per una partita che poteva fare sua per quello che si è visto in campo.

L’azzurro paga il numero enorme di errori non forzati (46), che sicuramente pesano di più dei 48 vincenti messi a segno. Non bastano 23 ace a Bellucci, mentre dall’altra parte sono 17 quelli di O’Connell. Altissimo anche il totale dei doppi falli dell’italiano, ben 9.

Inizio di partita con troppa tensione per Bellucci, che nel primo game al servizio va subito sotto 0-40. Il lombardo risale la china, ma poi commette due brutti errori (palla corta e dritto) e concede il break. O’Connell nei suoi turni in battuta non concede nulla all’azzurro e purtroppo quel break iniziale fa la differenza, con l’australiano che si prende il primo set per 6-3.

Nel secondo set si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio. Entrambi i tennisti tengono abbastanza agevolmente la battuta, fino al nono game, quando Bellucci concede una palla break. O’Connell la sfrutta subito, complice un brutto errore di dritto dell’azzurro. Il numero 87 del mondo si prende il set per 6-4 e sembra lanciato verso il terzo turno.

Bellucci si trova subito ad affrontare una palla break in apertura di terzo set, ma con un ace cancella il pericolo. Il break arriva comunque, e addirittura a zero, in un quinto game disastroso del lombardo. Sembra finita ed invece arriva l’immediata reazione dell’azzurro, che trova il controbreak nel game successivo. La striscia di game consecutivi prosegue per Bellucci, che ottiene il break nell’ottavo gioco e poi nel nono, dopo aver salvato due palle del controbreak, va a chiudere con un ace per il 6-3 che riapre la partita.

O’Connell tiene il servizio a zero in avvio di quarto set, mentre Bellucci vive un game in battuta lunghissimo, dove riesce ad annullare ben quattro palle break. Il lombardo ne ha poi una nel terzo gioco, ma O’Connell si tira fuori dai pericoli con un ace. Nel quarto game Bellucci deve affrontare l’ennesima palla break e questa volta commette un doloroso doppio fallo. La partita è ormai dalla parte di O’Connell, che manca tre match point avanti 5-2, ma poi tiene a zero il servizio e chiude 6-3, staccando il biglietto per il terzo turno.