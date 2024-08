US Open 2024, Martina Trevisan cede in due set a Taylor Townsend

Si ferma al primo turno il cammino di Martina Trevisan agli US Open 2024 di tennis: l’azzurra cede in due set alla padrona di casa statunitense Taylor Townsend, vittoriosa per 6-2 7-5 in un’ora e 55 minuti. Per lei al secondo turno ci sarà la sfida con la spagnola Paula Badosa, numero 26 del seeding.

Nel primo set c’è uno scambio di break in avvio, poi dal 2-2 la statunitense vince tutti i punti più importanti: Townsend recupera dal 15-30 nel quinto gioco e tiene la battuta, poi nel sesto va sul 15-40 in risposta ed ai vantaggi riesce a strappare la battuta all’azzurra. La statunitense conferma l’allungo a zero, poi nell’ottavo game, lungo 18 punti, al secondo set point centra in nuovo break che vale il 6-2 in 47 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurra cancella un break point nel secondo gioco, poi nel terzo toglie il servizio a Townsend ai vantaggi. Trevisan conferma lo strappo senza patemi, poi nel settimo game manca tre opportunità per il 5-2 pesante. L’italiana nel nono gioco sciupa anche un set point in risposta, poi nel decimo subisce il controbreak a zero. Non è finita, perché Trevisan ha un’altra occasione per allungare, ma spreca un break point anche nell’undicesimo game, finendo, nel dodicesimo, per cedere nuovamente il servizio ed al secondo match point Townsend vince per 7-5 dopo 68′.

Le statistiche premiano la statunitense, che vince 87 punti contro i 68 dell’azzurra, con Trevisan che converte appena 2 delle 11 palle break avute a disposizione, riuscendo ad annullarne solo 5 delle 10 concesse a Townsend. L’italiana commette anche 6 doppi falli, mentre sono 6 gli ace a referto per la nordamericana.