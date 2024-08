US Open 2024, Lucia Bronzetti: “Stavo giocando bene prima del ritiro di Sun. Sabalenka? Non parto sconfitta”

Lucia Bronzetti si è tolta la soddisfazione di passare il primo turno allo US Open 2024, Slam nel quale lo scorso anno raggiunse il terzo turno. La romagnola ha piegato Lulu Sun: l’australiana si è ritirata dopo un set ben giocato dall’azzurra che quindi affronterà al secondo turno Aryna Sabalenka.

Ecco le parole dopo il match raccolte da Supertennis: “Oggi stavo giocando bene, mi spiace per come sia finita ma nei primi game lei stava giocando ad un buon livello e fino al 4-3 non sembrava avere grossi problemi. Io ho cercato di rimanere concentrata su me stessa, senza guardare quello che accadeva dall’altra parte della rete. Ho lavorato bene in preparazione di questo torneo e una vittoria negli Slam mi serviva, è stato un anno difficile e anche piuttosto sfortunato con i sorteggi. Sono contenta che la vittoria sia arrivata proprio qui, in quello che oramai è il mio Slam preferito”.

Ora ci sarà appunto la sfida intrigante con Sabalenka: “Ci ho giocato a Brisbane, è una delle più forti del mondo e una delle grandi favorite per la vittoria finale. Ovviamente sarà tutto a suo vantaggio ma io entrerò in campo per provare a confrontarmi e per provare ad agganciarmi al suo livello e riuscire ad imparare qualcosa. Nel tennis, poi, non si sa mai. Scenderò in campo per competere, non parto sconfitta”.

Sulla possibilità di giocare sull’Arthur Ashe Stadium: “E’ un bel palcoscenico. Sarebbe una bella opportunità, come lo sono state la Rod Laver Arena e lo Chatrier. Quando giochi in un grande stadio non è mai buon segno… ma proverò a godermela. Come dice la scritta all’ingresso ‘la pressione è un privilegio’… mi sono meritata di essere lì quindi proverò a viverla nel migliore dei modi”.