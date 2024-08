US Open 2024, Lorenzo Musetti cancella due match-point e vince al quinto set la battaglia contro Kecmanovic nel 2° turno

Una battaglia vinta. Lorenzo Musetti l’ha spuntata contro Miomir Kecmanovic nel secondo turno degli US Open 2024. Il toscano (n.18 del ranking) ha piegato la resistenza del serbo in un match durato 3 ore e 50 minuti di gioco sullo score di 3-6 6-4 6-4 2-6 7-5. Un susseguirsi di emozioni in cui i ribaltamenti di fronte sono stati molteplici e alla fine ha prevalso la grande classe di Musetti che, pur non giocando una grande partita, è riuscito a emergere sul filo di lana. Il carrarino, quindi, approda al terzo turno dove ci sarà lo statunitense Brandon Nakashima.

Nel primo set la risposta di Kecmanovic fa la differenza. Il balcanico legge sempre molto bene le traiettorie del servizio dell’italiano e il break del terzo game è la logica conseguenza. Musetti ha una mini chance nell’ottavo game, andando sul 30-30, ma ai vantaggi non è sufficientemente lucido. Di contro, il serbo è chirurgico in risposta e il 6-3 chiude la frazione.

Nel secondo set cresce il rendimento nel tennis di Lorenzo e qualche errore di troppo c’è per Kecmanovic. Le due cose si fondono e portano al break dell’azzurro nel quinto gioco. L’allievo di Simone Tartarini non capitalizza una palla del doppio break, ma comunque riesce a gestire abbastanza bene i turni in battuta, chiudendo sul 6-4.

Nel terzo set l’inerzia della partita è italiana. Il toscano si crea non poche chance per il break: due nel primo gioco e una nel quinto. C’è concretezza nel settimo game, con un alcuni errori evidenti di Kecmanovic, ma Lorenzo non è risoluto al servizio e le troppe seconde costano il contro-break. Bravo il nostro portacolori a resettare immediatamente, trovando grande profondità in risposta e strappando a zero il servizio all’avversario. Tanta sofferenza per Musetti nel decimo gioco, cancellando con grande lucidità la palla del nuovo contro-break e concretizzando il tutto sul 6-4.

Nel quarto set l’azzurro ha un passaggio a vuoto nel secondo gioco, gestendo piuttosto male il turno al servizio. Il classe 2002 del Bel Paese ha però il merito di rimettersi in carreggiata immediatamente, con alcune risposte molto cariche e trovando il pari sul 2-2 poco dopo. Il n.18 del mondo ha sulla racchetta anche il break del vantaggio, ma Kecmanovic si salva con una prima molto precisa alla T. Chance non sfruttata e break subito. Il serbo torna a fare molto male in risposta e la luce in Musetti si spegne completamente. La frazione diventa di marca balcanica sullo score di 6-2.

Nel quinto set Lorenzo parte bene, facendo vedere un divino passante di rovescio incrociato e sfruttando anche un Kecmanovic molto impreciso e goffo sull’esecuzione di uno smash. Il toscano però fatica tremendamente alla battuta e il suo avversario in risposta gioca a un grande livello. Il contro-break arriva inesorabilmente. Il n.54 del mondo comanda le operazioni negli scambi e prima manca due palle break nel sesto gioco e poi soprattutto non sfrutta due match-point nel decimo. Bravissimo Musetti, in questo caso, ad avere il coraggio di giocare con aggressività i punti importanti. Nel game successivo, alcune difese spettacolari del carrarino fanno impazzire Kecmanovic che, sparando due drittacci fuori, perde il turno al servizio. Lorenzo da campione, a zero e con un ace di seconda, fa sua la partita sul 7-5.

Leggendo le statistiche, da sottolineare i 12 ace messi a segno dall’azzurro, ma anche i nove doppi falli. Nel computo del rapporto vincenti/errori gratuiti, Musetti ha totalizzato 51/43.