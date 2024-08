US Open 2024, Kokkinakis elimina Tsitsipas, Alcaraz e Medvedev in quattro, Evans da record

Giornata ricca di match e di emozioni allo US Open 2024 tra match lunghi, alcune sorprese e alcune difficoltà accusate dai big. Jannik Sinner, Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz: il debutto delle tre teste di serie più alte della parte elevata del tabellone è stato caratterizzato in tutti e tre i casi da un set perso. L’azzurro è venuto a capo di Mackenzie McDonald, il russo di Dusan Lajovic e lo spagnolo dell’australiano Li Tu.

Tutti e tre non avranno secondi turni scontati: Jannik affronterà Alex Michelsen, giocatore in ottima salute, Medvedev affronterà Fabian Marozsan che ha avuto la meglio in cinque set di Hamad Medjedovic e Alcaraz troverà Botic van de Zandschulp, che ha eliminato in tre set netti un pessimo Denis Shapovalov.

Due dei match meno scontati del giorno si sono conclusi con due sorprese: Thanasi Kokkinakis ha eliminato Stefanos Tsitsipas, prevalendo con il punteggio di 7-6(5) 4-6 6-3 7-5 in poco meno di quattro ore di gioco. Per l’australiano si tratta della terza vittoria della carriera contro un top 20 in uno Slam: ora affronterà Borges per poi eventualmente trovare al terzo turno Schoolkate o Mensik. Per il tennis che sta giocando può puntare agli ottavi. L’altra sorpresa (fino a un certo punto) è stata rappresentata proprio da Jakub Mensik che ha spazzato via in tre set Felix Auger-Aliassime per 6-2 6-4 6-2, giocando un tennis di livello altissimo e non facendo mai entrare in partita il canadese.

Il match del giorno è stata la battaglia vinta da Daniel Evans contro Karen Khachanov: 5 ore e 35 minuti per quello che è stato il match più lungo della storia dello US Open, vinto dall’attuale numero 184 del mondo con il punteggio di 6-7(6) 7-6(2) 7-6(4) 4-6 6-4. Una lotta in ogni game, in ogni scambio. conclusasi in uno splendido successo del britannico che può prendere fiducia dopo un 2024 molto difficile.

Si sono delineati anche gli avversari dei giocatori italiani: oltre a Michelsen che affronterà Sinner, Matteo Arnaldi troverà Roman Safiullin. Il russo ha avuto la meglio della wild card americana Matthew Forbes, proveniente dal college, con il punteggio di 6-4 7-6(2) 6-2. Per Mattia Bellucci ci sarà Christopher O’Connell, che ha piegato Nicolas Jarry in quattro set per 6-4 6-3 4-6 6-3 in tre ore. Tocca Zizou Bergs a Flavio Cobolli: il belga ha prevalso su Pavel Kotov in quasi quattro ore e mezza per 6-2 4-6 6-2 3-6 7-6(7) dopo una splendida lotta.