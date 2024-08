US Open 2024, Jannik Sinner torna in campo dopo la vicenda doping, debutto da brividi per Paolini

Seconda giornata dello US Open 2024 che avrà tantissimi motivi di interesse dagli italiani ai non italiani. Principale attrazione della giornata sarà sicuramente il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo il trionfo di Cincinnati e soprattutto dopo tutta la vicenda doping e le tante parole spese in questi giorni. Il numero 1 del mondo si è liberato di un grande fardello dopo mesi complicati e scende in campo sul palcoscenico dell’Arthur Ashe Stadium contro Mackenzie McDonald. Sarà al 100% dl punto di vista psicofisico nonostante l’accaduto? Sarà il campo a dare una risposta.

Un altro esordio particolarmente sentito e attenzionato in casa Italia sarà quello di Jasmine Paolini che affronterà Bianca Andreescu in sessione serale sul Louis Armstrong Stadium. Un debutto difficilissimo per la toscana contro la canadese, già affrontata e battuta al Roland Garros e a Wimbledon, ma la nordamericana a Flushing Meadows scrisse la pagina più luminosa della sua carriera, trionfando nel 2019 in finale contro Serena Williams.

Non mancheranno attenzioni per tanti altri italiani, a partire da Lorenzo Sonego che, dopo il successo a Winston Salem, sempre in serale sul Louis Armstrong avrà un impegno particolarmente probante contro Tommy Paul. Sfida non semplice per Fabio Fognini contro Tomas Machac, mentre appaiono più abbordabili gli esordi di Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli contro rispettivamente Zachary Svajda e James Duckworth.

In campo infine altri tre italiani: Mattia Bellucci che troverà sulla sua strada Stan Wawrinka dopo aver superato brillantemente le qualificazioni. Un match difficile per l’avversario e la storia dell’avversario che si trova di fronte, ma alla portata del lombardo visto il momento di forma. Favorita nel suo impegno Elisabetta Cocciaretto contro Kateryna Baindl, più difficile invece l’accoppiamento di Sara Errani contro Cristina Bucsa.

Tra gli altri spiccano Carlos Alcaraz che comincerà il suo percorso contro l’australiano Tu che non dovrebbe creare problemi, così come quello di Iga Swiatek contro Rakhimova. Interessante sarà sul Grandstand il confronto tra Tsitsipas e Kokkinakis, così come quello sul Campo 5 tra Jakub Mensik e Felix Auger-Aliassime. Una giornata con tanta carne al fuoco.