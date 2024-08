US Open 2024, Jannik Sinner: “Soddisfatto della mia reazione, sono già focalizzato sulla prossima partita”

Un primo set da dimenticare, poi la reazione e una vittoria arriva sul velluto. Jannik Sinner ha fatto il suo esordio nello US Open 2024, superando in rimonta in quattro set l’americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 2-6 6-2 6-1 6-2 in poco meno di due ore e mezza di gioco. Dopo un brutto inizio, l’altoatesino si è sciolto, dominando lo statunitense e qualificandosi per il secondo turno, dove affronterà un altro americano, Alex Michelsen.

Queste le prime parole di Sinner nell’intervista alla fine della partita: “Non sono partito nel modo migliore. Non è mai facile in un torneo come questo essere concentrati fin dall’inizio. Ho cercato con il passare dei minuti ad entrare nella partita e poi alla fine sono contento della vittoria e della reazione che ho avuto dal secondo set. Sono comunque soddisfatto della partita nonostante una partenza a rilento”.

Sul cammino che lo aspetta nell’ultimo Slam dell’anno: “Domani avrò il giorno di riposo, vediamo giorno per giorno se riesco ad alzare l’intensità. Adesso sono focalizzato solamente sulla prossima partita. Vediamo cosa riuscirò poi a fare nei prossimi incontri”.

L’ultima domanda è sull’atmosfera dell’Arthur Ashe: “Significa molto per me vincere sull’Arthur Ashe, in uno stadio che conosco bene. Ringrazio le persone che sono venute a vedermi e continuate a seguirmi”.