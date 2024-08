US Open 2024, il tabellone del doppio maschile. Bolelli/Vavassori dalla parte di Bopanna/Ebden

Ultime ore di attesa in vista dei primi incontri di main draw degli US Open 2024, ultimo Slam della stagione in programma sui campi in cemento di Flushing Meadows fino a domenica 8 settembre. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista su più fronti e punta in alto anche nel tabellone di doppio maschile, sorteggiato nella giornata di ieri.

In chiave azzurra ci sono aspettative importanti per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci da una doppia delusione tra Wimbledon e Olimpiadi dopo una prima metà di stagione eccezionale. Il duo italico, grazie ai fantastici risultati degli ultimi 12 mesi, viene accreditato della quinta testa di serie e deve quindi ambire a raggiungere le fasi finali del torneo.

Bolelli-Vavassori se la vedranno all’esordio con lo statunitense William Blumbert e il norvegese Casper Ruud, formazione sulla carta tutt’altro che irresistibile, ma all’orizzonte preoccupa maggiormente un eventuale ottavo di finale con i forti tedeschi Krawietz/Puetz (n.10 del seeding) ed il possibile quarto con Bopanna/Ebden (teste di serie n.2). Iscritto anche Flavio Cobolli con il nuovo partner svizzero Dominic Stricker, dopo la forzata rinuncia di Marco Bortolotti per la mancata concessione del visto temporaneo di ingresso negli States.