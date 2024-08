US Open 2024, Iga Swiatek approda al terzo turno. Rybakina si ritira, Osaka eliminata da Muchova

Quarto giorno a Flushing Meadows finito nell’album dei ricordi. Nel tabellone del singolare femminile l’Italia ha potuto festeggiare il successo straordinario a 37 anni di Sara Errani e l’approdo al terzo di Jasmine Paolini, che ha sfruttato il ritiro “lampo” di Karolina Pliskova, molto poco fortunata nella loro sfida.

Errani, che ha compiuto un’impresa concretizzata in passato solo da Venus e Serena Williams alla sua età, si è imposta per 7-5 7-5 contro la statunitense Caroline Dolehide (n.49 del mondo). Nel terzo turno l’azzurra dovrà affrontare la russa Diana Shnaider (n.18 del seeding), che può ispirare dolci ricordi alla nostra portacolori per l’esito della Finale olimpica per l’oro nel doppio.

Paolini (n.5 del mondo), dal canto suo, giocherà contro la kazaka Yulia Putintseva (n.32 WTA), vittoriosa per 6-1 7-6 (4) contro la cinese Xinyu Wang (n.40 del ranking) per 6-1 7-6 (4). Peccato, invece, per Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana ha perso contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova (n.27 del mondo) sul punteggio di 5-7 6-1 6-2. Ancora una volta alcuni problemi fisici sono venuti a rompere le uova nel paniere e l’azzurra (n.65 del ranking) è uscita di scena. La russa, dunque, sarà la prossima avversaria della n.1 del mondo, Iga Swiatek.

Dopo un esordio incerto contro la russa Rakhimova, la polacca sembra aver ritrovato le giuste sensazioni. Swiatek, infatti, ha preso letteralmente a pallate la povera giapponese Ena Shibahara (n.217 del mondo), visto lo score di 6-0 6-1. Da segnalare il ritiro prima di giocare della kazaka Elena Rybakina (n.4 del ranking) e quindi è stata la francese Jessika Ponchet (n.143 WTA) ad approfittarne. La transalpina se la vedrà contro la danese Caroline Wozniacki (n.71 del mondo), a segno per 6-3 6-3 contro la messicana Renata Zarazua (n.92 del ranking).

Altra notizia rilevante è stata l’eliminazione di Naomi Osaka. La giapponese (n.88 del ranking) ha dovuto alzare bandiera bianca alla classe di Karolina Muchova: la ceca (n.52 del mondo), messi alle spalle i problemi fisici, sembra essersi ritrovata e lo score i 6-3 7-6 (5) ne è stata una dimostrazione. Sul cammino di Muchova ci sarà la russa Anastasia Potapova (n.38 del ranking), che ha piegato l’americana Varvara Lepchenko (n.199 del mondo) per 6-3 6-4.

Eliminazione eccellente anche quella della talentuosa russa Mirra Andreeva. La n.23 del ranking ha alzato bandiera bianca al cospetto della statunitense Ashlyn Krueger (n.59 WTA) sullo score di 6-1 6-4. Krueger, quindi, incrocerà l’altra russa Liudmila Samsonava (n.16 del seeeding), a segno per 3-6 7-6 (1) 6-3 contro la ceca Marie Bouzkova (n.45 WTA). Successi anche per Beatriz Haddad Maia e Anna Kalinskaya. La sudamericana (n.21 del ranking) ha piegato piuttosto facilmente la spagnola Sara Sorribes Tormo (n.115 del ranking) sul punteggio di 6-2 6-1 e giocherà il terzo turno proprio contro Kalinskaya (n.15 del mondo), vittoriosa 6-2 6-4 contro l’ungherese Anna Bondar (n.84 del mondo).