US Open 2024, Flavio Cobolli piega Zizou Bergs in quattro set ed approda al terzo turno

Flavio Cobolli si qualifica per il terzo turno degli US Open 2024 di tennis: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 31 nel tabellone di singolare maschile, piega in quattro set in rimonta il belga Zizou Bergs, imponendosi con lo score di 4-6 6-3 7-5 6-3 in 3 ore e 22 minuti di gioco. Per il tennista italiano il prossimo avversario uscirà dalla sfida tra il magiaro Fabian Marozsan ed il russo Daniil Medvedev, numero 5 del seeding.

Nel primo set l’azzurro offre una sola palla break all’avversario ai vantaggi del quinto gioco, quando deve cedere il servizio. Cobolli ha l’occasione per recuperare, ma nell’ottavo gioco il belga risale dal 30-40 e si salva. Bergs difende lo strappo e chiude poi sul 6-4 in 44 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurro esce bene dai blocchi e si porta sul 2-0, grazie al break a trenta ottenuto nel secondo game. Cobolli si fa trascinare ai vantaggi soltanto nel settimo gioco, ma non offre mai al belga la palla per il controbreak, andando poi a pareggiare i conti col 6-3 maturato in 37 minuti.

Decisiva per l’esito della sfida si rivela la terza frazione, durata 73 minuti: Cobolli si porta sul 30-40 in risposta sia nel quinto che nel settimo game, ma non trova il break, mentre il belga sfrutta il quarto break point a propria disposizione nell’ottavo gioco.

Bergs va a servire per il parziale sul 5-3, annulla due break point, ma poi a sua volta manca quattro set point. Cobolli si salva e trova l’immediato controbreak. Cambia la partita: i punti consecutivi dell’italiano dall’ultimo set point per il belga diventano nove, e sono propedeutici allo strappo in favore dell’azzurro nell’undicesimo game. Cobolli a sua volta va a servire per il set e, dopo essere risalito dal 15-30, chiude sul 7-5.

I game consecutivi in favore di Cobolli dal 3-5 del terzo set diventano sei: nella quarta partita, infatti, l’azzurro opera il break in apertura a trenta e poi scappa sul 2-0. Bergs resta in scia, trascina per due volte Cobolli ai vantaggi, nel quarto e nell’ottavo game, ma non si procura mai la palla per il controbreak. Alla distanza il belga crolla: nel nono gioco Cobolli toglie ancora la battuta all’avversario e vince per 6-3 in 48 minuti.

Le statistiche sottolineano un grande equilibrio, con una simile percentuale di prima in campo, 54%-51%, e la medesima resa, al 78%. Cobolli fa leggermente meglio con la seconda, 48%-43%, ma soprattutto concede meno gratuiti, 39-48, a fronte di un numero simile di vincenti, 39-40. Nel complesso l’azzurro porta a casa 139 punti, contro i 129 del belga.