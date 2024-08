US Open 2024, Evans-Khachanov da record. Il britannico vince il match più lungo di sempre nello Slam americano

Daniel Evans e Karen Khachanov hanno riscritto da poco la storia dello US Open. Il britannico ed il russo hanno infatti dato vita al match più lungo di sempre nello Slam americano, restando in campo per cinque ore e trentacinque minuti. Alla fine ad imporsi è stato Evans, che ha chiuso l’incontro con il punteggio di 6-7 7-6 7-6 4-6 6-4, qualificandosi per il secondo turno.

Una partita incredibile, chiusa da Khachanov con ben 79 vincenti, ma che non sono bastati per avere la meglio di un Evans, che non batteva un Top-100 addirittura dal Masters 1000 di Miami. Questa era anche la quinta sfida in carriera tra i due giocatori e a vincere, proprio come oggi, è sempre stato il britannico.

Il record di durata di un match allo US Open era detenuto da Stefan Edberg e Michael Chang, nell’indimenticabile semifinale del 1992, vinta dallo svedese con il punteggio di 6-7 7-5 7-6 5-7 6-4 dopo cinque ore e ventisei minuti di gioco.

Un primato quello di Edberg e Chang che è stato vicino ad essere battuto da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel 2022. Nella loro sfida dei quarti di finale lo spagnolo riuscì a rimontare un set all’azzurro, annullando anche un match point ed imponendosi per 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3 dopo cinque ore e quindici minuti di gioco, quando ormai a New York erano già passate le due e mezza del mattino.

MATCH PIU’ LUNGHI DI SEMPRE ALLO US OPEN