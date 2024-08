US Open 2024, Collins lascia New York battuta da Dolehide, show Muchova, Swiatek a fatica, super Osaka

Si è conclusa la seconda giornata dello US Open 2024 al femminile tra emozioni, grandi partite e qualche risultato imprevisto. Negli Stati Uniti era molto atteso il match di Danielle Collins, che ha annunciato il ritiro a fine stagione. La numero 11 del mondo è stata sconfitta nel derby da Caroline Dolehide 1-6 7-5 6-4 e ha ricevuto un tributo al termine del match. Dolehide che sarà l’avversaria di Sara Errani.

Diverse big sono scese in campo, a partire da Iga Swiatek che con una prova tutt’altro che brillante ha superato la russa Kamilla Rakhimova per 6-4 7-6(6) in due ore. La numero 1 del mondo si è salvata nel secondo set, quando nel tiebreak ha annullato ben tre set point consecutivi dal 3-6 ed ha evitato un terzo set che sarebbe stato scomodo.

Un secondo turno tutto da vivere sarà quello tra Jessica Pegula e Sofia Kenin: un derby tra la numero 6 del mondo e una campionessa Slam. Pegula ha superato 6-4 6-3 Shelby Rogers rimontando un break di svantaggio nel primo set, mentre Kenin in tre set ha sconfitto a sorpresa Emma Raducanu con lo score di 6-1 3-6 6-4, interrompendo quello che era un discreto momento di forma della britannica.

Altro secondo turno tutto da vivere sarà quello tra Naomi Osaka e Karolina Muchova. La giapponese ha vinto e convinto travolgendo Jelena Ostapenko per 6-3 6-2, giocando un match eccellente nel quale a tratti è sembrata la vecchia versione di Osaka. Muchova ha battuto Volynets 6-3 7-5, ma soprattutto ha regalato spettacolo con il colpo del giorno dietro alla schiena che ha fatto il giro del mondo.

KAROLINA MUCHOVA WITH THE SHOT OF THE YEAR!! pic.twitter.com/GnSqWWwbxn — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2024

Qualche problemino anche per Elena Rybakina contro l’australiana Destanee Aiava: la kazaka ha vinto 6-1 7-6(1) cancellando tre set point sul 5-6 del secondo set. Infine un altro gran secondo turno sarà quello che opporrà la nostra Jasmine Paolini, vincente in rimonta su Bianca Andreescu, e l’ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova che ha sconfitto in tre set Mayar Sherif 6-3 0-6 7-5.